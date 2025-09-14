China NPC 17th Session : चीन में राष्ट्रीय उद्यान कानून सहित कई महत्वपूर्ण कानून पारित, राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने किए हस्ताक्षर

अन्तरराष्ट्रीय

Sep 14, 2025, 02:42 AM
बीजिंग: 14वीं चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति का 17वां सत्र 12 सितंबर की दोपहर को पेइचिंग स्थित जन बृहद भवन में सम्पन्न हुआ।

इस सत्र में परमाणु ऊर्जा कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया कानून, राष्ट्रीय उद्यान कानून, नव संशोधित मध्यस्थता कानून, कानूनी शिक्षा और प्रचार कानून, तथा खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के लिए मतदान किया गया। इसके उपरांत चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने अध्यक्षीय आदेश संख्या 51, 52, 53, 54, 55, 56 और 57 पर हस्ताक्षर किए।

सम्मेलन में स्थायी समिति के 159 सदस्य उपस्थित रहे और संख्या वैधानिक कोरम के अनुरूप पाई गई। बैठक में “चीन और सर्बिया के बीच नागरिक और वाणिज्यिक न्यायिक सहायता पर संधि” तथा “चीन और सर्बिया के बीच प्रत्यर्पण संधि” को मंजूरी देने के लिए भी मतदान किया गया और दोनों को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई।

सत्र की समाप्ति के बाद, 14वीं एनपीसी स्थायी समिति ने अपना 18वां विशेष व्याख्यान आयोजित किया। इस अवसर पर चीनी इंजीनियरिंग अकादमी के शिक्षाविद् और राष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रण विशेषज्ञ सलाहकार समिति के अध्यक्ष छन चीच्ये ने “चीन में निम्न-ऊंचाई वाले आर्थिक विकास की वर्तमान स्थिति और रुझान” विषय पर व्याख्यान दिया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

