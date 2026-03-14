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China Marine Economy Report : 2025 में चीन की समुद्री जीडीपी 110 खरब युआन से अधिक पहुंची

रिपोर्ट: 2025 में चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था में 5.5% वृद्धि, जीडीपी में बड़ा योगदान।
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Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 02:59 PM
2025 में चीन की समुद्री जीडीपी 110 खरब युआन से अधिक पहुंची

बीजिंग: चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने '2025 चीन समुद्री अर्थव्यवस्था सांख्यिकी बुलेटिन' जारी किया। बुलेटिन के अनुसार, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय समुद्री जीडीपी 110.18 खरब युआन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2024 की तुलना में 5.5 प्रतिशत ज्यादा थी और राष्ट्रीय जीडीपी का 7.9 प्रतिशत था।

औद्योगिक संरचना के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक समुद्री उद्योगों के अतिरिक्त मूल्य का सकल समुद्री उत्पाद में क्रमशः 4.5 प्रतिशत, 37.2 प्रतिशत और 58.3 प्रतिशत हिस्सा था।

 

इस मंत्रालय के समुद्री रणनीतिक योजना एवं अर्थव्यवस्था विभाग के निदेशक शन च्युन ने कहा कि 2025 '14वीं पंचवर्षीय योजना' (2021-2025) का अंतिम वर्ष था। '14वीं पंचवर्षीय योजना' की पूरी अवधि के दौरान, चीन की समग्र समुद्री आर्थिक शक्ति को सुदृढ़ और बेहतर बनाया गया है, जो विशेष रूप से 'तीन त्वरित परिवर्तनों' में प्रकट हुआ, जिनमें गुणवत्ता और दक्षता, नवाचार-संचालित विकास, समन्वित भूमि और समुद्री संरक्षण आदि शामिल हैं।

 

इस अधिकारी के अनुसार, चीन की समुद्री अर्थव्यवस्था गुणवत्ता और दक्षता-उन्मुख मॉडल की ओर तेजी से परिवर्तित हो रही है। चीन लगातार कई वर्षों से कुल समुद्री जलीय उत्पाद उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, विश्व के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है, और विश्व के समुद्री परिवहन की कुल मात्रा और कंटेनर प्रवाह में एक तिहाई से अधिक का योगदान देता है। इसके साथ ही, जहाजों और समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों में इसकी बाजार हिस्सेदारी वैश्विक बाजार के 50 फीसदी से अधिक है, और अपतटीय पवन ऊर्जा की इसकी नवस्थापित और संचयी स्थापित क्षमता वैश्विक बाजार का 50 प्रतिशत से अधिक है।

 

यह भी बताया गया है कि वर्ष 2025 में, चीन में नव स्वीकृत समुद्री और द्वीपीय उपयोग क्षेत्र 3,72,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया, जिसमें 921.8 अरब युआन से अधिक का निवेश शामिल था, जिससे मत्स्य पालन, तेल और गैस, पवन ऊर्जा जैसी परियोजनाओं की आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया गया।

 

इसके अलावा, चीन में समुद्री सार्वजनिक सेवाओं का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है। 2025 के पूरे साल में 42 तूफान और समुद्री जलप्रपात आपदाओं की भविष्यवाणी की गई और 334 समुद्री आपदा चेतावनियां जारी की गईं।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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