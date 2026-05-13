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चीन में 'अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026' का मुख्य कार्यक्रम भीतरी मंगोलिया में होगा आयोजित

चीन में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 की तैयारी, भीतरी मंगोलिया बनेगा मुख्य आयोजन स्थल।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 13, 2026, 04:26 AM
चीन में 'अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026' का मुख्य कार्यक्रम भीतरी मंगोलिया में होगा आयोजित

बीजिंग: 11 मई की दोपहर को चीन की राजधानी पेइचिंग में चीन में 2026 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मुख्य आयोजन स्थल की गतिविधियों के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई।

बताया जाता है कि चीन में इस वर्ष के मुख्य आयोजन स्थल पर होने वाली गतिविधियों की मेजबानी चीन के राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत प्रशासन और भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश की स्थानीय सरकार द्वारा की जा रही है।

 

मुख्य कार्यक्रम 18 मई को भीतरी मंगोलिया संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा, जिसका विषय 'संग्रहालय: दुनिया को जोड़ने वाले सेतु' होगा। इसमें 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन के संग्रहालय विकास की नवीनतम उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा और संग्रहालयों तथा जनता के बीच संबंध को और मजबूत किया जाएगा।

 

मुख्य स्थल पर होने वाले उद्घाटन समारोह में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाएंगी, जिनमें देश भर में शीर्ष दस संग्रहालय प्रदर्शनियों के चयन के परिणाम और 'बिजली + सांस्कृतिक अवशेष' सांस्कृतिक अवशेष संरक्षण स्वयंसेवी सेवा टीम की उपलब्धियां शामिल हैं।

 

मुख्य आयोजन स्थल पर जनता की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में रोमांचक और उच्च गुणवत्ता वाली थीम आधारित प्रदर्शनियां और गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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