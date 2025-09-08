अन्तरराष्ट्रीय

Global Investment Opportunities China : 25वें चीन अंतरराष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार मेले में 120 से अधिक देश और क्षेत्र होंगे शामिल

श्यामन में 25वां चीन निवेश व व्यापार मेला, 120 देशों की भागीदारी और ब्रिटेन मुख्य अतिथि
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 08, 2025, 01:49 PM
25वें चीन अंतरराष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार मेले में 120 से अधिक देश और क्षेत्र होंगे शामिल

बीजिंग: 25वां चीन अंतरराष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार मेला 8 से 11 सितंबर तक चीन के फ़ूच्येन प्रांत के श्यामन शहर में आयोजित होगा। इस महत्वपूर्ण आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसमें 120 से अधिक देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे।

6 सितंबर की दोपहर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वाणिज्य मंत्रालय के निवेश संवर्धन ब्यूरो के उप निदेशक यू क्वांगशेंग ने बताया कि चीन की यह एकमात्र निवेश-केंद्रित राष्ट्रीय प्रदर्शनी है। “चीन के साथ हाथ मिलाएं, भविष्य में निवेश करें” विषय पर आधारित इस मेले का कुल क्षेत्रफल 1 लाख 20 हजार वर्ग मीटर है, जहाँ 100 से अधिक निवेश संवर्धन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

मेले के दौरान बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए संगोष्ठी, प्रसिद्ध निजी उद्यमों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के बीच संवाद, तथा 30 से अधिक विशेष निवेश संवर्धन कार्यक्रम होंगे। इन आयोजनों के माध्यम से “चीन में निवेश” की जीवंतता और अवसरों को व्यापक और बहुआयामी रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

चीन में ब्रिटिश व्यापार दूत लुईस नील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस वर्ष ब्रिटेन मुख्य अतिथि देश के रूप में भाग ले रहा है। ब्रिटेन का राष्ट्रीय मंडप 400 वर्ग मीटर में फैला होगा और इसमें 100 से अधिक कंपनियां हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा, “चीन अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं व्यापार मेले के इतिहास में यह ब्रिटेन की सबसे बड़ी भागीदारी है। यह मेला ब्रिटिश कंपनियों के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और वित्तीय सेवाओं से लेकर उन्नत विनिर्माण तक के विविध क्षेत्रों की कंपनियां इसमें सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही हैं।”

रिपोर्टों के अनुसार, इस वर्ष के मेले में चीनी राष्ट्रीय मंत्रालयों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यावसायिक संघों द्वारा 21 आधिकारिक रिपोर्ट जारी की जाएंगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

China trade fairCIFIT 2025International trade eventGlobal investment fairFortune 500 ChinaXiamen investment expoUK-China business

Related posts

Loading...

More from author

Loading...