China International Air Travel: विदेशी पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या से चीन का पर्यटन उद्योग गुलजार

बीजिंग: इस साल जुलाई में चीन के नागरिक उड्डयन प्रशासन द्वारा जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय यात्री बाजार में असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे यात्री परिवहन की मात्रा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।

इस साल की गर्मी की छुट्टियों में चीन की यात्रा करने वाले विदेशी परिवारों की संख्या में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है।

जुलाई में, चीनी एयरलाइनों ने अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कुल 70.9 लाख यात्री यात्राएं पूरी कीं, जो पिछले साल जुलाई की तुलना में 15.7% की वृद्धि है। यह आंकड़ा एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। 10 अगस्त तक, शनचन हवाई अड्डे से आने-जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या में पिछले साल की समान अवधि से 13.2% से अधिक की वृद्धि हुई।

इनमें भी, विदेशी यात्रियों की संख्या में 31.8% से अधिक का इजाफा देखा गया है। विशेष रूप से, वीजा-मुक्त प्रवेश का उपयोग करने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या देश में प्रवेश करने वाले कुल विदेशियों का लगभग 60% है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 139.7% से अधिक की वृद्धि है।

इस बढ़ती मांग को देखते हुए, शनचन हवाई अड्डे ने दुबई के लिए अपनी उड़ानों की आवृत्ति बढ़ा दी है और माले, सिएम रीप जैसे गंतव्यों के लिए नए मार्ग खोले हैं।

संयुक्त अरब अमीरात से आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या में पिछले साल जुलाई की तुलना में 160.8% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस से आने वाले विदेशियों की संख्या में 37.1% से अधिक का इजाफा हुआ है।

ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल की पहली छमाही में गैर-चीनी पासपोर्ट का उपयोग कर घरेलू उड़ानें बुक करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछली गर्मियों की छुट्टियों की तुलना में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। विदेशी पर्यटकों ने चीन के 100 से ज्यादा शहरों की यात्रा की है।