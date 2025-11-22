Humanoid Robots : चीनी ह्यूमनॉइड रोबोट का समावेशी सशक्तिकरण दुनिया में सबसे आगे

बीजिंग: 2025 में चीन के सबसे बड़े ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल, 'डबल 11' के दौरान, 1,000 युआन लेवल का ह्यूमनॉइड रोबोट 'शियाओ बुमी' दो दिन में 10,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक ​​गया। इसकी वजह इसके प्रैक्टिकल फंक्शन्स जैसे परिवार का साथ और घर के हल्के काम थे। 10,000 युआन लेवल का बूस्टर के1, जो इंडस्ट्रियल मदद और कमर्शियल सर्विस के लिए सही है, रिलीज होते ही तुरंत बिक गया। कंज्यूमर मार्केट 'नएपन' फेज से 'जरूरी' फेज में आ गया है। 2025 की पहली तीन तिमाहियों में, चीन में इंडस्ट्रियल और सर्विस रोबोट का आउटपुट 2024 के कुल आउटपुट से ज्यादा हो गया, जिससे इंडस्ट्री की ग्रोथ में मजबूती दिखी।

साइंस और टेक्नोलॉजी में हाई-क्वालिटी डेवलपमेंट की चीन की स्ट्रेटेजी से गाइड होकर, ह्यूमनॉइड रोबोट इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हासिल की है। चीनी कंपनियों ने कोर कंपोनेंट टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, जिससे घरेलू प्रोडक्शन रेट 70 प्रतिशत से ज्यादा हो गया है, संबंधित पेटेंट एप्लीकेशन दुनिया भर में कुल 60 फीसदी से ज्यादा हैं, जबकि अमेरिका और जापान के कुल मिलाकर यह 30 फीसदी से भी कम है। दुनिया की आधे से ज्यादा सप्लाई चेन कंपनियां चीन में हैं, जो एक पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाती हैं।

चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ह्यूमनॉइड रोबोट के इनोवेटिव डेवलपमेंट पर गाइडिंग ओपिनियन के अनुसार 2025 तक मास प्रोडक्शन होगा, जो इंटरनेशनल एडवांस्ड लेवल तक पहुंच जाएगा। पूरी टेक्नोलॉजी चेन ने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ गहरा सहयोग देखा है, जिसके नतीजे में 2025 की शुरुआत से 80 करोड़ युआन से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं। इंडस्ट्रियल मॉडल्स का पहला बैच पहले ही मास प्रोडक्शन में आ चुका है और डिलीवर भी हो चुका है। इस बीच, कोर पार्ट्स की कीमत उसके ओरिजिनल लेवल से एक-तिहाई तक कम कर दी गई है, जिससे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कीमत से घटकर हजारों युआन की रेंज में आ गया है, और आम लोगों तक इसकी पहुँच तेज़ी से बढ़ी है।

हाल के सालों में, इस उद्योग में चीन की वैश्विक प्रतिस्पर्धा लगातार बेहतर हुई है। कोर कंपोनेंट्स के लिए सप्लाई साइकिल सिर्फ़ 1-2 महीने का है, जो अमेरिका और जापान जैसे देशों के मुकाबले काफी तेज है। इस बीच, ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन मैन्युफैक्चरिंग बेस में एशिया का दबदबा है, जिसमें चीन एक कोलेबोरेटिव इनोवेशन क्लस्टर बना रहा है। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ग्लोबल इंडस्ट्रियल चेन में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 60 फीसदी से ज्यादा है, और दर्जनों चीनी कंपनियां दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हैं। चीन कोर कंपोनेंट्स और पूरी मशीन इंटीग्रेशन के फील्ड में लीडिंग पोजीशन बनाए हुए है। सटीक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से लेकर घर पर बुज़ुर्गों की देखभाल और कमर्शियल सर्विस रिसेप्शन तक, ह्यूमनॉइड रोबोट के अलग-अलग तरह के इस्तेमाल उनके फायदे दिखाते हैं।

आज, तकनीकी नवाचार,एक पूरी इंडस्ट्रियल चेन और पॉलिसी सपोर्ट पर भरोसा करते हुए, चीन की ह्यूमनॉइड रोबोट इंडस्ट्री ने दुनिया के लीडिंग प्लेयर्स में अपनी जगह बना ली है। 2025 में बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन इंडस्ट्री को 'डेमोंस्ट्रेशन एप्लीकेशन' से 'बड़े पैमाने पर अपनाने' की ओर आगे बढ़ाएगा। अनुमान है कि चीनी मार्केट का ग्लोबल मार्केट शेयर आधे से ज्यादा होगा, और 2030 तक ग्लोबल मार्केट का साइज 50 खरब युआन से ज़्यादा हो जाएगा। भविष्य में, चीन पूरी इंडस्ट्रियल चेन में अपने फायदों को और मजबूत करेगा, रोबोट को इंडस्ट्रियल अपग्रेड को मजबूत बनाने और लोगों की रोजी-रोटी को बेहतर बनाने के लिए एक ज़रूरी इंजन बनाएगा। साथ ही 'टेक्नोलॉजी जिंदगी को मजबूत बनाती है' के कॉन्सेप्ट के साथ अपने ग्लोबल इंडस्ट्रियल असर को लगातार बढ़ाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस