China Green Travel Promotion 2025 : चीन में नई ऊर्जा बसों का हिस्सा 82.7 प्रतिशत तक पहुंचा

चीन में ग्रीन ट्रैवल माह की शुरुआत, 82% बसें नई ऊर्जा से संचालित
Sep 14, 2025, 02:41 AM
चीन में नई ऊर्जा बसों का हिस्सा 82.7 प्रतिशत तक पहुंचा

बीजिंग: 12 सितंबर को पूर्वी चीन के शानतोंग प्रांत की राजधानी चीनान में चीनी परिवहन मंत्रालय और अन्य विभागों ने 2025 ग्रीन ट्रैवल प्रमोशन माह और सार्वजनिक परिवहन सप्ताह के लिए एक भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया।

इस अवसर पर चीनी परिवहन मंत्रालय के उपमंत्री ली यांग ने बताया कि 2024 के अंत तक चीन में शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए 6.58 लाख बसें और ट्राम संचालित हो रही थीं, जिनमें से 5.44 लाख नई ऊर्जा बसें थीं, जो कुल बसों का 82.7 प्रतिशत हिस्सा हैं।

इसके अलावा, शहरी बस संचालन लाइनों की कुल लंबाई 17.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुकी है, जबकि शहरी रेल परिवहन का परिचालन माइलेज लगभग 11,000 किलोमीटर है, जो विश्व में सर्वाधिक है।

ली यांग ने आगे कहा कि वर्तमान में पूरे चीन में प्रतिदिन 20 करोड़ से अधिक लोग हरित यात्रा का विकल्प चुन रहे हैं। इनमें से 10 करोड़ लोग कुशल आवागमन के लिए रेल परिवहन का उपयोग करते हैं, 10 करोड़ लोग सड़क मार्ग से यात्रा के लिए बसों का चयन करते हैं और 2.4 करोड़ लोग साझा साइकिलों का उपयोग करते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि 'सार्वजनिक परिवहन और हरित यात्रा को प्राथमिकता देना' अब धीरे-धीरे लोगों की दैनिक यात्रा का प्रमुख साधन बनता जा रहा है।

(साभार-चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

