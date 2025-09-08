अन्तरराष्ट्रीय

China Foreign Exchange Reserves 2025 : अगस्त में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 33 खरब अमेरिकी डॉलर के पार

अगस्त 2025 में चीन का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत
Sep 08, 2025, 01:44 PM
बीजिंग: चीनी राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा प्रबंधन ब्यूरो द्वारा 7 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2025 के अंत तक चीन का विदेशी मुद्रा भंडार 33 खरब 22 अरब 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर पर पहुँच गया। यह आंकड़ा जुलाई के अंत की तुलना में 29 अरब 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर अधिक है।

ब्यूरो के संबंधित विभाग के प्रमुख ने बताया कि अगस्त 2025 में अमेरिकी डॉलर सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई, जबकि वैश्विक वित्तीय परिसंपत्तियों की कीमतों में सामान्य रूप से वृद्धि हुई। यह प्रवृत्ति मौद्रिक नीति संबंधी अपेक्षाओं और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के व्यापक आर्थिक आंकड़ों जैसे कारकों से प्रभावित रही। विनिमय दर रूपांतरण और परिसंपत्ति मूल्यों में उतार-चढ़ाव के इस संयुक्त प्रभाव के कारण अगस्त माह में विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि देखी गई।

अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान में चीन की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है और मजबूत लचीलापन तथा जीवंतता प्रदर्शित कर रही है। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा भंडार की बुनियादी स्थिरता को बनाए रखने के लिए पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो रहा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

 

