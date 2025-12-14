China Economic Growth : अनिश्चितता से भरी दुनिया में चीन सबसे बड़ी निश्चितता है: चीनी विदेश मंत्रालय

बीजिंग: हाल ही में, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशिया विकास बैंक आदि संस्थानों ने वर्ष 2025 में चीन की आर्थिक वृद्धि के अपने पूर्वानुमानों को क्रमशः 0.4, 0.2 और 0.1 प्रतिशत अंक तक बढ़ा दिया है। 12 दिसंबर को, चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न के उत्तर में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कुओ च्याखुन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संस्थानों द्वारा चीन के आर्थिक विकास पूर्वानुमानों में लगातार हो रहे संशोधनों से एक बार फिर चीन के प्रति बढ़ते सकारात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है।

उन्होंने कहा कि सभी पक्षों के बीच यह आम सहमति बन रही है कि चीन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण बढ़ रहा है। चीन में आयोजित '1+10' संवाद में भाग लेने वाले अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संगठनों के प्रमुखों ने कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले वर्ष स्थिर वृद्धि बनाए रखी है, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

प्रवक्ता के अनुसार, इस हफ्ते बुधवार से गुरुवार तक सीपीसी केंद्रीय समिति ने पेइचिंग में केंद्रीय आर्थिक कार्य सम्मेलन में आयोजित किया, जिसमें अगले वर्ष के आर्थिक कार्यों के लिए आठ प्रमुख लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई है, जिसमें अगले वर्ष के लिए आर्थिक कार्यों में आठ प्रमुख कार्यों को स्पष्ट किया गया, जिनमें घरेलू मांग को मुख्य चालक के रूप में बनाए रखना, एक मजबूत घरेलू बाजार का निर्माण करना, बाहरी दुनिया के लिए खुलेपन को जारी रखना, कई क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ वाले सहयोग को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। यह चीनी अर्थव्यवस्था के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करता है, और साथ ही, विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिर अपेक्षाओं, नवाचार की प्रेरित शक्ति और अवसरों की सूची भी प्रदान करता है।

कुओ च्याखुन ने यह भी बताया कि आने वाले साल 2026 में, चीन की "15वीं पंचवर्षीय योजना" शुरू होने वाली है, चीन में नीतियों की स्थिरता, आर्थिक वृद्धि की स्थिरता और विकास संबंधी अपेक्षाओं की स्थिरता जारी रखेगी, जिससे दुनिया में दुर्लभ निश्चितता का संचार होगा।

चीनी प्रवक्ता ने उल्लेख किया कि चीन की नई गुणवत्ता वाली उत्पादकता फलेगी-फूलेगी, चीनी विनिर्माण तेजी से उच्चस्तरीय, बुद्धिमान और पर्यावरण के अनुकूल बनता जाएगा, और चीन की नवाचार गति वैश्विक नवाचार सहयोग का नेतृत्व करेगी, नई प्रौद्योगिकियों की लागत को कम करेगी और सतत विकास को बढ़ावा देगी, चीन उच्च स्तरीय खुलेपन को और बढ़ावा देगा, संस्थागत खुलेपन का निरंतर विस्तार करते हुए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखेगा, और खुलेपन के माध्यम से सुधार और विकास को बढ़ावा देगा। दुनिया के लिए चीन का द्वार और भी व्यापक रूप से खुलेगा।

कुओ च्याखुन ने बल देते हुए यह भी कहा कि अनिश्चित दुनिया में, चीन सबसे बड़ी निश्चितता है, और वैश्विक विकास का एक महत्वपूर्ण इंजन बना रहेगा। चीन सभी देशों का अपने विकास की तीव्र गति में शामिल होने, विशाल चीनी बाजार को साझा करने और हितों के अभिसरण के माध्यम से पारस्परिक सफलता और साझा विकास प्राप्त करने के लिए स्वागत करता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस