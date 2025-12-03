अन्तरराष्ट्रीय

China Nepal Cooperation : 2,000 से अधिक नेपाली छात्रों को चीन की प्यार भरी 'खेल किट' मिली

चीनी संस्थाओं ने नेपाल के तीन स्कूलों को खेल किट देकर छात्रों के विकास को बढ़ावा दिया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 03, 2025, 05:34 PM
2,000 से अधिक नेपाली छात्रों को चीन की प्यार भरी 'खेल किट' मिली

बीजिंग: नेपाल की काठमांडू घाटी के तीन सार्वजनिक स्कूलों को हाल ही में चीन से प्यार भरी 'खेल किट' प्राप्त हुई है। अनुमान है कि 2,000 से अधिक नेपाली छात्रों को इससे लाभ मिला है।

नेपाल यिंगहुआ कॉलेज ने चीन ग्रामीण विकास फाउंडेशन, चाइना ओवरसीज इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, नेपाल अंतर्राष्ट्रीय चीनी भाषा शिक्षा स्वयंसेवक गृह सहित नेपाल स्थित कई चीनी संस्थानों और चीनी उद्यमों के साथ मिलकर तीन स्कूलों का दौरा किया और छात्रों को फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, रस्सी कूदने की रस्सी आदि विभिन्न खेल सामग्री से युक्त प्यार भरी 'खेल किट' वितरित की।

 

इस वर्ष मार्च में, चीन ग्रामीण विकास फाउंडेशन ने दूसरे लुंबिनी अंतर्राष्ट्रीय शांति उत्सव के दौरान, लुंबिनी क्षेत्र के 10 नेपाली सार्वजनिक स्कूलों में 1,500 प्यार भरी 'खेल किट' दान की थीं, जिससे लगभग 6,000 छात्रों को लाभ मिला।

 

नेपाल यिंगहुआ कॉलेज के प्राचार्य और नेपाल में रहने वाले चीनी मूल के हाओ लियांग ने कहा कि इस दान का उद्देश्य नेपाली छात्रों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है, ताकि 'चीनी प्यार' के माध्यम से नेपाली बच्चे विविध खेलों से परिचित हो सकें, ताकि स्थानीय शिक्षा की गुणवत्ता एवं छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके।

 

 

Asia relationsstudent welfareNepal educationChina aidSports DevelopmentCultural CooperationCommunity outreach

Related posts

Loading...

More from author

Loading...