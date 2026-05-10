China Development : चीन का विकास कभी भी किसी के लिए 'खतरा' नहीं रहा: विदेश मंत्रालय

बीजिंग: चीन का विकास कभी किसी के लिए 'खतरा' नहीं रहा है, बल्कि यह एक ऐसी क्रमिक शक्ति है जो सभी देशों के बीच साझा विकास को बढ़ावा देती है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 8 मई को आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में संबंधित सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही।

चीनी प्रवक्ता ने कहा कि 'विश्व की फैक्ट्री' से लेकर 'विश्व के बाजार' और 'नवाचार केंद्र' तक, चीन का विकास उसकी वास्तविक नवाचार-संचालित क्षमताओं पर निर्भर करता है, जो दुनिया को ठोस अवसर और सहयोग के लिए जगह प्रदान करता है। खुलापन प्रगति लाता है, और सहयोग से पारस्परिक लाभ होता है।

वास्तव में विश्व पर प्रभाव चीनी उद्यमों के नवाचार या उनकी उच्च उत्पादन क्षमता से नहीं, बल्कि दीवारों, अवरोधों और अलगाव जैसी संरक्षणवादी नीतियों से पड़ता है। चीन उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार जारी रखेगा, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को कायम रखेगा और अपने स्थिर विकास के माध्यम से विश्व अर्थव्यवस्था को अधिक स्थिरता और नई गति प्रदान करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस