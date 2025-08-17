China Data Industry Growth 2025 : 4 लाख से ज्यादा कंपनियों के साथ हुआ तेजी से विकास

बीजिंग: चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) की शुरुआत के बाद से अपने डेटा उद्योग में एक महत्वपूर्ण उछाल देखा है। इस दौरान, नए और अभिनव व्यावसायिक मॉडल के साथ-साथ कई नए बाजार भी सामने आए हैं, जिससे यह क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख विकास बिंदु बन गया है।

डेटा उद्योग में मुख्य रूप से पांच प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: डेटा का संग्रह और एकत्रीकरण, कंप्यूटिंग और भंडारण, परिसंचरण और व्यापार, विकास और उपयोग, और डेटा अवसंरचना का निर्माण।

2024 तक पूरे देश में डेटा कंपनियों की संख्या 4 लाख को पार कर गई है और इस उद्योग का कुल मूल्य 58.6 खरब युआन तक पहुंच गया है। यह 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत से 117% की प्रभावशाली वृद्धि है।

क्षेत्रीय स्तर पर, यांग्त्जी नदी डेल्टा डेटा उद्योग के विकास में सबसे आगे रहा है। इसने एक व्यापक और बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया है।

2024 तक, इस क्षेत्र ने पूरे चीन के डेटा उद्योग का 22.6% हिस्सा हासिल कर लिया है, जिसमें अकेले 1 लाख से अधिक डेटा कंपनियां शामिल हैं। यह डेल्टा क्षेत्र देश के डेटा उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में उभरा है।

वर्तमान में, डेटा एनोटेशन, डेटा गवर्नेंस और डेटा लेनदेन सेवाओं में सक्रिय कई कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। साथ ही, कई नए तृतीय-पक्ष डेटा सेवा संगठनों ने विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता को लगातार बढ़ाया है, जिससे पूरे उद्योग को और मजबूती मिली है।