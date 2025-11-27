अन्तरराष्ट्रीय

China Consumption Plan : अगले दो वर्षों में चीन में कई दस खरब युआन स्तर के खपत क्षेत्र तैयार होंगे

चीन की नई खपत योजना से 10 खरब युआन के उपभोक्ता क्षेत्रों को बढ़ावा
Nov 28, 2025, 04:16 AM
अगले दो वर्षों में चीन में कई दस खरब युआन स्तर के खपत क्षेत्र तैयार होंगे

बीजिंग: चीनी राजकीय उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समेत छह विभागों ने हाल में खपत बढ़ाने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति और मांग का मिलान मजबूत करने की कार्य योजना जारी की। चीनी राज्य परिषद के न्यूज कार्यालय ने 27 नवंबर को न्यूज ब्रीफिंग आयोजित कर संबंधित नीति का परिचय दिया।

अब चीन में खपत क्षेत्र में नए रुझान और हॉट विषय सामने आए हैं। वर्तमान कार्य योजना के कार्यान्वयन से विशाल घरेलू बाजार का गुणक प्रभाव और संरचनात्मक लाभांश बढ़ाया जाएगा। आने वाले दो वर्षों में तीन 10 खरब युआन स्तर के खपत क्षेत्र और दस 1 खरब युआन स्तर के खपत हॉट विषय तैयार होंगे।

संबंधित अधिकारी ने कहा कि 10 खरब युआन स्तर के खपत क्षेत्रों में बुजुर्गों के उत्पाद, बुद्धिमान कनेक्टेड वाहन और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल हैं। अब चीन में बुजुर्गों से जुड़े उत्पादों के बाजार का आकार वर्ष 2014 के 26 खरब युआन से बढ़कर वर्ष 2024 के 54 खरब युआन तक पहुंच गया। इसकी वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत है।

वहीं, 1 खरब युआन स्तर के खपत हॉट विषयों में शिशु उत्पाद, बुद्धिमान पहनने योग्य उत्पाद, कॉस्मेटिक, फिटनेस उपकरण, आउटडोर उत्पाद, पालतू भोजन व उत्पाद, नागरिक ड्रोन, ट्रेंडी खिलौने, आभूषण और चीनी शैली के कपड़े आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बढ़ोतरी और विकास की मजबूत निहित शक्ति दिखी है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

