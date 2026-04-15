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Domestic Demand Growth : ह लीफंग ने अंतर्राष्ट्रीय उपभोग सीजन के शुभारंभ समारोह में भाषण दिया

हाईनान में चीन उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो 2026 का शुभारंभ हुआ, उपभोक्ता बाजार और व्यापार सहयोग पर जोर।
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Dainik Hawk·
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Apr 15, 2026, 06:06 AM
ह लीफंग ने अंतर्राष्ट्रीय उपभोग सीजन के शुभारंभ समारोह में भाषण दिया

बीजिंग: छठे चीन अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो और 2026 "शॉप इन चाइना" अंतर्राष्ट्रीय उपभोग सीजन का शुभारंभ समारोह चीन के हाईनान प्रांत के हाइखोउ में आयोजित किया गया। चीनी उप प्रधान मंत्री ह लीफंग ने शुभारंभ समारोह में भाग लिया और भाषण दिया।

ह लीफंग ने बताया कि महासचिव शी चिनफिंग के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और सभी पक्षों के संयुक्त प्रयासों से, उच्च गुणवत्ता वाले उपभोक्ता उत्पादों के प्रदर्शन और व्यापार के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में हाईनान उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो, हाईनान मुक्त व्यापार बंदरगाह के निर्माण का एक शानदार उदाहरण बन गया है और चीन के लिए विश्व के साथ बाजार के अवसरों को साझा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है।

 

ह लीफंग ने कहा कि चीन घरेलू मांग बढ़ाने की रणनीति को दृढ़ता से लागू करेगा, तकनीकी नवाचार के साथ औद्योगिक उन्नयन का नेतृत्व करेगा, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देगा, उच्च स्तरीय खुलेपन का विस्तार करेगा, बाजार की क्षमता और उपभोग की जीवंतता को लगातार प्रोत्साहित करेगा और चीनी शैली के नए विकास के साथ वैश्विक आर्थिक विकास में अधिक निश्चितता और नई गति प्रदान करेगा।

 

उन्होंने सभी देशों के उद्यमों का उपभोक्ता उत्पाद एक्सपो जैसे मंचों का पूर्ण उपयोग करने, "शॉप इन चाइना" अंतर्राष्ट्रीय उपभोग सीजन में सक्रिय रूप से भाग लेने, चीनी बाजार को विकसित करना जारी रखने और चीन के विकास के अवसरों को साझा करने के लिए स्वागत किया।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

 

 

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