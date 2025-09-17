अन्तरराष्ट्रीय

China Philippines Ship Collision : फिलीपींस के जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चीनी तटरक्षक जहाज़ों को टक्कर मारी

हुआंगयेन द्वीप पर फिलीपींस-चीन जहाजों में टक्कर, बीजिंग ने जताई कड़ी आपत्ति
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 06:24 AM
फिलीपींस के जहाजों ने चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चीनी तटरक्षक जहाज़ों को टक्कर मारी

बीजिंग: पेइचिंग समयानुसार 16 सितंबर को, फ़िलीपींस ने दस से ज़्यादा सरकारी जहाजों को विभिन्न दिशाओं से चीन के हुआंगयेन द्वीप के क्षेत्रीय जल में अवैध घुसपैठ करने के लिए संगठित किया। चीनी तटरक्षक बल ने क़ानून के अनुसार फ़िलीपीनी जहाजों के खिलाफ चेतावनी, मार्ग नियंत्रण और पानी की बौछारों सहित नियामक उपाय लागू किए।

उसी दिन लगभग 10 बजे, फिलीपीनी सरकारी जहाज नंबर 3014 ने चीन की बार-बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए सामान्य कानून प्रवर्तन में लगे चीनी तटरक्षक जहाजों को गैर-पेशेवर व खतरनाक तरीके से जानबूझकर टक्कर मारी। फिलीपींस की जानबूझकर, उल्लंघन और भड़काऊ कार्रवाई गंभीर प्रकृति की है। फिलीपींस इस टक्कर के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। चीनी तटरक्षक ब्यूरो के प्रवक्ता गान यू ने यह बात कही।

16 सितंबर को, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन च्येन ने एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की। इसके दौरान लिन च्येन ने कहा कि हुआंगयेन द्वीप चीन का अभिन्न हिस्सा है। फिलीपींस द्वारा हुआंगयेन द्वीप के प्रादेशिक जलक्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए कई सरकारी जहाजों को भेजने से चीन की संप्रभुता, अधिकारों और हितों का गंभीर उल्लंघन हुआ है और समुद्री शांति एवं स्थिरता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा है। चीन ने अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं, जो निंदा से परे है।

तथ्यों ने एक बार फिर साबित किया है कि समुद्र में फिलीपींस द्वारा जानबूझकर किया गया उल्लंघन और उकसावे का कार्य तनावपूर्ण स्थिति का मूल कारण है। फिलीपींस को तुरंत अपने उल्लंघन और उकसावे को रोकना चाहिए और अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए चीन के दृढ़ संकल्प को चुनौती देने से बचना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

 

Beijing NewsChina Coast GuardSouth China SeaInternational AffairsChina Philippines ConflictPhilippines Shipsmaritime securityHuangyan Island Dispute

Related posts

Loading...

More from author

Loading...