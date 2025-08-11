अन्तरराष्ट्रीय

Chongqing Heavy Rainfall : चोंगकिंग में भारी बारिश का कहर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 15 हजार से अधिक लोग

चोंगकिंग में भारी बारिश से 15,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए
Aug 11, 2025, 12:06 PM
चीन : चोंगकिंग में भारी बारिश का कहर, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए 15 हजार से अधिक लोग

चोंगकिंग:  दक्षिण-पश्चिम चीन के चोंगकिंग नगर पालिका में भारी बारिश के कारण 15,000 से अधिक निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

नगर निगम के मौसम विभाग के अनुसार, रविवार सुबह 7 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 16 जिलों और काउंटियों में मूसलाधार बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश हेचुआन जिले में दर्ज की गई, जहां 167 मिमी बारिश हुई।

नगर निगम के आपातकालीन प्रबंधन विभाग ने बताया कि सोमवार सुबह 6 बजे तक चोंगकिंग में 15,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

मौसम विज्ञान वेधशाला और जल विज्ञान निगरानी स्टेशन ने सोमवार दिन से रात तक चोंगकिंग के कई क्षेत्रों (जिसमें केंद्रीय शहरी क्षेत्र, मध्य और दक्षिण-पूर्वी हिस्से और उत्तर-पूर्वी हिस्से के दक्षिणी क्षेत्र शामिल हैं) में भारी से मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सोमवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक चोंगकिंग के अधिकांश छोटे और मध्यम आकार की नदियों में जल स्तर में विभिन्न स्तरों तक वृद्धि होने की संभावना है।

इससे पहले, 10 अगस्त को चीन के राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण और सूखा राहत मुख्यालय ने सिचुआन प्रांत के लिए स्तर-4 बाढ़ नियंत्रण आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की थी।

यह कदम मौसम अधिकारियों की उस भविष्यवाणी के बाद उठाया गया, जिसमें रविवार से मंगलवार तक सिचुआन बेसिन में मध्यम से भारी बारिश और कुछ क्षेत्रों में भारी से मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई थी।

चीन की राष्ट्रीय वेधशाला ने रविवार को बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया कि रविवार सुबह 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जियांगसू, शंघाई, अनहुई, हेनान, हुबेई, हुनान, गुइझोउ, युन्नान, सिचुआन, चोंगकिंग, शानक्सी, इनर मंगोलिया और हेइलोंगजियांग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और मूसलाधार बारिश की उम्मीद है।

इनमें से कुछ क्षेत्रों में तेज, लेकिन भारी बारिश की संभावना है, जहां प्रति घंटे अधिकतम बारिश 80 मिमी से अधिक हो सकती है। इस दौरान तूफान और तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

चीन में चार-स्तरीय रंग-कोडित मौसम चेतावनी प्रणाली है, जिसमें रेड सबसे गंभीर है। इसके बाद ऑरेंज, येलो और ब्लू अलर्ट आते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली में भी चार स्तर हैं, जिसमें स्तर I सबसे गंभीर है।

 

