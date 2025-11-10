अन्तरराष्ट्रीय

China Central Asia Cooperation : चीन और मध्य एशिया विभिन्न सेक्टर्स में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे

Nov 10, 2025, 05:58 PM
बीजिंग:। चीनी आवास और शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि चीन और मध्य एशिया के देश निर्माण उद्योग के औद्योगीकरण, डिजिटलीकरण और हरित परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशेंगे।

हाल ही में पेइचिंग में आयोजित 2025 चीन-मध्य एशिया निर्माण मंत्रियों के सम्मेलन में चीन, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के निर्माण मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

सम्मेलन में व्यावहारिक सहयोग को मजबूत करने, आवास और शहरी-ग्रामीण निर्माण क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले विकास को संयुक्त रूप से आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई।

चीनी आवास और शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि “आपसी लाभ और साझा विकास” की भावना के तहत आयोजित इस सम्मेलन का विषय था, “चीन और मध्य एशिया के बीच आवास एवं शहरी-ग्रामीण निर्माण में सहयोग को मजबूत करना।”

इस सम्मेलन में “पेइचिंग पहल” को पारित किया गया, जिसके तहत सुरक्षित, आरामदायक, हरित और स्मार्ट “अच्छे घरों” के निर्माण, नए शहरों और जिलों के विकास, शहरी नवीनीकरण, तथा निर्माण उद्योग के औद्योगीकरण, डिजिटलीकरण और हरित परिवर्तन को बढ़ावा देने पर सहमति बनी।

अधिकारी ने आगे कहा कि चीन और मध्य एशिया के बीच सहयोग को और गहरा करने के लिए चार प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

पहला, दोनों पक्षों के बीच एक स्थायी संचार और समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा, ताकि आवास निर्माण और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर नियमित सेमिनार, प्रशिक्षण और विचार-विमर्श आयोजित किए जा सकें। इससे व्यावहारिक सहयोग के लिए एक मजबूत मंच तैयार होगा।

दूसरा, इंजीनियरिंग निर्माण के मानकीकरण पर सहयोग बढ़ाया जाएगा। निर्माण मानकों के आपसी समन्वय को प्रोत्साहित किया जाएगा और तकनीकी चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं और तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

तीसरा, नए शहरों और जिलों के विकास में साझेदारी को प्रोत्साहन दिया जाएगा। चीन अपने नियोजन, निर्माण और प्रबंधन अनुभव को मध्य एशियाई देशों के साथ साझा करेगा ताकि शहरी विकास के व्यावहारिक सहयोग को नई दिशा मिल सके।

चौथा, संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के तहत वैश्विक मानव बस्तियों के प्रशासन में भी सहयोग बढ़ाया जाएगा। चीन और मध्य एशिया संयुक्त राष्ट्र की पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, विश्व नगर दिवस की गतिविधियों और वैश्विक सतत विकास नगर पुरस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, तथा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास एजेंडा और नए शहरी एजेंडा को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

