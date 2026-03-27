China Big Enterprises Profit : पहले दो महीनों में बड़े चीनी उद्यमों के मुनाफे में 15.2 फीसदी की वृद्धि

बीजिंग: चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा 27 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार, जनवरी और फरवरी में बड़े चीनी उद्यमों का कुल लाभ 10 खरब 24 अरब 56 करोड़ युआन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से 15.2 प्रतिशत अधिक है।

चीनी राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के औद्योगिक विभाग के मुख्य सांख्यिकीविद् यू वेईनिंग ने कहा कि जनवरी से फरवरी तक, विभिन्न क्षेत्रों और विभागों ने अधिक सक्रिय और प्रभावी व्यापक नीतियों के कार्यान्वयन में तेजी लाई, जिसके परिणामस्वरूप बड़े चीनी उद्यमों के लिए लाभ में तेजी से वृद्धि हुई, अधिकांश उद्योगों में लाभ में सुधार हुआ, उपकरण निर्माण और उच्च-तकनीकी विनिर्माण क्षेत्रों में लाभ में तेजी से वृद्धि हुई और औद्योगिक उद्यमों की लाभप्रदता में निरंतर सुधार हुआ है।

तीन प्रमुख क्षेत्रों को देखें, जनवरी और फरवरी में बड़े चीनी विनिर्माण उद्यमों के मुनाफे में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, खनन उद्योग में 9.9 फीसदी की वृद्धि हुई। जबकि, पिछले वर्ष इसमें 26.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी और बिजली, हीटिंग, गैस और पानी के उत्पादन और आपूर्ति में 3.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इस बीच, परिचालन राजस्व में वृद्धि की गति तेज हुई। अधिकांश उद्योगों में लाभ में वृद्धि देखी गई, जिनमें से 60 फीसदी से अधिक उद्योगों में सुधार हुआ। औद्योगिक उद्यमों की इकाई लागत में कमी आई और लाभ मार्जिन में सुधार हुआ।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस