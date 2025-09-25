अन्तरराष्ट्रीय

China Belarus Cooperation : ली शी ने बेलारूस की आधिकारिक यात्रा की

ली शी की बेलारूस यात्रा में बेल्ट एंड रोड सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर जोर
Sep 25, 2025, 09:02 AM
ली शी ने बेलारूस की आधिकारिक यात्रा की

बीजिंग: बेलारूसी राष्ट्रपति प्रशासन के निमंत्रण पर, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो की स्थाई कमेटी के सदस्य और चीनी केंद्रीय अनुशासन जांच कमेटी के सचिव ली शी ने 20 से 23 सितंबर तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए बेलारूस की आधिकारिक यात्रा की। मिन्स्क में, उन्होंने बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राष्ट्रपति प्रशासन के चीफ ऑफ स्टाफ विक्टर क्रुटॉय और नेशनल असेंबली के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष सर्जेन्को से अलग-अलग मुलाकात की।

लुकाशेंको के साथ मुलाकात में ली शी ने कहा कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन में चीन-बेलारूस संबंध का उच्च स्तर पर विकास हो रहा है। कुछ समय पहले, दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने चीन-बेलारूस संबंधों के आगे विकास के लिए एक रणनीतिक योजना बनाई थी। हम इसे पूरी तरह से लागू करने, आपसी सहयोग बढ़ाने और अपने साझा हितों की दृढ़ता से रक्षा करने, बेल्ट एंड रोड पहल के संयुक्त निर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को और गहरा करने के लिए बेलारूस के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।

लुकाशेंको ने कहा कि कुछ समय पहले ही मैंने थ्येनचिन शहर में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात की थी और हमने कई रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग की नई दिशाओं को तय किया। बेलारूस द्विपक्षीय सहयोग की उपलब्धियों की अत्यधिक सराहना करता है और हमेशा चीन का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद ईमानदार साझेदार रहा है।

क्रुटॉय के साथ मुलाकात में ली शी ने कहा कि चीन बेलारूसी राष्ट्रपति कार्यालय के साथ संस्थागत आदान-प्रदान बनाए रखने, दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा

संपन्न महत्वपूर्ण सहमति को पूरी तरह से लागू करने और विभिन्न क्षेत्रों में गहन और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने को तैयार है।

सर्जेन्को के साथ मुलाकात में ली शी ने कहा कि चीन बेलारूस के साथ ईमानदारी और विश्वास के साथ व्यवहार करने को तैयार है तथा एक-दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं से सम्बंधित मुद्दों पर एक-दूसरे का दृढ़तापूर्वक समर्थन करना जारी रखेगा।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

 

 

 

