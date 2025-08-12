China Automobile Production Growth: चीनी ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्माण और बिक्री में इस साल दोहरे अंक का इजाफा

बीजिंग: चीन ऑटोमोबाइल निर्माता संघ से पता चला कि जनवरी से जुलाई तक, चीन के ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्माण और बिक्री दोनों में पिछले साल की इस अवधि से दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई।

नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से जुलाई तक, ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्माण और बिक्री क्रमशः 1 करोड़ 82 लाख 35 हजार और 1 करोड़ 82 लाख 69 हजार तक पहुंच गई, जिसमें पिछले साल जनवरी-जुलाई से क्रमशः 12.7 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

इनमें, नवीन ऊर्जा वाहनों का उत्पादन और बिक्री क्रमशः 82 लाख 32 हजार और 82 लाख 20 हजार तक पहुंचा, जिसमें पिछले साल की इस अवधि की तुलना में क्रमशः 39.2 प्रतिशत और 38.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नए वाहनों की कुल बिक्री में नवीन ऊर्जा वाहनों की बिक्री का हिस्सा 45 फीसदी था।

ऑटोमोबाइल उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में, नवीन ऊर्जा वाहनों का निर्यात इसकी वृद्धि की प्रेरक शक्ति बन गया है। जनवरी से जुलाई तक, 13 लाख 8 हजार नवीन ऊर्जा वाहनों का निर्यात किया गया, जिसमें पिछले वर्ष के पहले 7 महीनों से 84.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

चीन ऑटोमोबाइल निर्माता संघ के अनुसार, हाल ही में, चीन ने पुरानी वस्तुओं के बदले नई वस्तुओं का समर्थन करने के लिए दीर्घावधि विशेष सरकारी बांड का तीसरा बैच जारी किया है और चौथा बैच अक्टूबर में योजना के अनुसार जारी किया जाएगा। इससे उपभोक्ता विश्वास को स्थिर करने, ऑटो खपत को लगातार बढ़ाने और वर्ष की दूसरी छमाही में उद्योग का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।