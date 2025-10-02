China Algeria Relations 2025 : ली छ्यांग ने अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजा

बीजिंग: चीनी प्रधानमंत्री ली छ्यांग ने 30 सितंबर को सैफी कालिबू को संदेश भेजकर उनको अल्जीरियाई प्रधान मंत्री बनने पर बधाई दी।

ली छ्यांग ने कहा कि चीन और अल्जीरिया के बीच गहरी परंपरागत मैत्री है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के 67 वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों का स्वस्थ व स्थिर विकास हुआ। दोनों देश हमेशा एक साथ चलते हैं और पारस्परिक समर्थन करते हैं।

उन्होंने कहा कि चीन सरकार चीन-अल्जीरिया संबंध के विकास को बड़ा महत्व देती है। मैं आपके साथ समान कोशिश कर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच संपन्न अहम समानताएं लागू कर दोनों देशों के पारस्परिक राजनीतिक विश्वास को मजबूत करने और व्यवहारिक सहयोग गहराने को तैयार हूं ताकि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी का और अधिक विकास हो।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)