China Anti-Japanese War Anniversary 2025: चीन में सैन्य परेड की तैयारी पूरी

जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ पर वैश्विक नेता जुटेंगे
Aug 29, 2025, 06:21 AM
बीजिंग: चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह के न्यूज केंद्र ने पहले संवाददाता सत्कार सम्मेलन का आयोजन किया, तैयारी की स्थिति का परिचय दिया और संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए।

इस मौके पर संबंधित अधिकारी ने कहा कि 26 विदेशी नेता और शासनाध्यक्ष जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ महासभा में भाग लेंगे। वे हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, उत्तर कोरिया की वर्कर्स पार्टी के महासचिव व राज्य मामला आयोग के अध्यक्ष किम जोंग-उन, कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी, वियतनाम के राष्ट्रपति लुओंग कुओंग, लाओ की पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव व राष्ट्रपति थोंगलोउन सिसोउलिथ, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागीन खुरेलसुह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मुहम्मद शाहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू, कजाखस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरोमोनोविच मिर्जियोयेव, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति सदिर नूरगोझोविच जापारोव, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सर्दार बर्दीमुहामेदोव, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्सांद्र लुकाशेंको, अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम हेदर ओग्लू अलीयेव, आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनयान, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, कांगो (ब्रेज़ाविल) के राष्ट्रपति डेनिस सासौ-न्गुएसो, ज़िम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमर्सन डम्बुडज़ो मनांगाग्वा, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रथम सचिव व राष्ट्रपति मिगुएल डियाज़-कैनेल और म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग।

 

चीन सरकार के निमंत्रण पर कुछ देशों के संसद के अध्यक्ष, उप-प्रधानमंत्री, उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख और पूर्व राजनीतिक व्यक्ति भी स्मारक समारोह में भाग लेंगे।

 

इसके अलावा, चीन ने स्मारक समारोह में भाग लेने के लिए जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के प्रतिनिधियों या उनके परिजनों को भी आमंत्रित किया है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा आदि 14 देशों के 50 मित्र या उनके परिजनों के प्रतिनिधि समारोह में भाग लेंगे।

 

जानकारी के अनुसार 3 सितंबर की शाम को चीन की राजधानी पेइचिंग स्थित जन वृहद भवन में जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। तब सीपीसी और देश के नेता, युद्ध में शामिल बुजुर्ग सैनिक व पुराने साथी, सम्मान व पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतिनिधि और नागरिकों के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित होंगे।

 

संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री के सहायक होंग लेई ने कहा कि इस साल के स्मारक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी मेहमानों की तीन विशेषताएं हैं।

 

सबसे पहले, स्तर ऊंचा है। महासभा में उपस्थित विदेशी देशों के नेताओं और शासनाध्यक्षों की संख्या अधिक है। इससे चीन द्वारा आयोजित स्मारक कार्यक्रम पर विभिन्न देशों का ध्यान और चीनी लोगों के प्रति उनकी मैत्रीपूर्ण भावना जाहिर हुई है।

 

दूसरा है, मजबूत प्रतिनिधित्व। समारोह में उपस्थित व्यक्ति दुनिया के सभी पांच महाद्वीपों से आते हैं। यह जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध में चीन के ऐतिहासिक योगदान और इसके वैश्विक महत्व के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सार्वभौमिक मान्यता को दर्शाता है।

 

तीसरा है, व्यापक भागीदारी। सरकारी अधिकारियों के साथ गैर सरकारी अतिथि भी समारोह में उपस्थित होंगे। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मित्र और उनके जीवित परिजन चीन में घर-घर में जाने जाते हैं। हम उनके चीन आने का हार्दिक स्वागत करते हैं।

 

बताया जाता है कि 29 अगस्त को सुबह चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह का न्यूज केंद्र दूसरा संवाददाता सत्कार सम्मेलन का आयोजन करेगा।

 

 

 

