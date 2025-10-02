China 76th National Day : चीन के स्थापना दिवस की एस जयशंकर ने दी बधाई, बोले- हम स्थिरता पर काम करने को तैयार

नई दिल्ली: रिपब्लिक ऑफ चाइना अपनी स्थापना की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से चीन के विदेश मंत्री और चीनी जनता को बधाई दी।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, "पोलित ब्यूरो सदस्य एवं विदेश मंत्री वांग यी और चीनी जनता को चीन जनवादी गणराज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई। हम अपने संबंधों को स्थिर और पुनःस्थापित करने के लिए अपना कार्य जारी रखने के लिए तत्पर हैं।"

स्थापना दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर चीन भव्य सत्कार समारोह का आयोजन कर रहा है। इस मौके पर चीनी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हवाले से कहा, "हम आज चीन जनवादी गणराज्य की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ मनाने के लिए खुशी-खुशी एकत्र हुए हैं। सबसे पहले, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति और राज्य परिषद की ओर से, मैं सभी जातीय समूहों के चीनी लोगों, चीनी जन मुक्ति सेना और सशस्त्र पुलिस के सदस्यों, और अन्य सभी राजनीतिक दलों और गैर-दलीय सार्वजनिक हस्तियों को उत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूं।"

उन्होंने कहा कि मैं हांगकांग और मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों और ताइवान में रहने वाले अपने देशवासियों और विदेशों में रहने वालों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। मैं उन सभी देशों और विदेशी मित्रों के प्रति भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने लंबे समय से चीन के विकास प्रयासों में चीन के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाया है।

चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि नए चीन की स्थापना के बाद से पिछले 76 वर्षों में, हमारी पार्टी के नेतृत्व में, चीनी लोगों ने आत्मनिर्भरता और अथक प्रयासों के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो इतिहास में मील के पत्थर के रूप में अंकित होंगी। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो हम चीनी राष्ट्र द्वारा अस्तित्व के संकट से लेकर महान कायाकल्प तक की महान यात्रा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते।

शी जिनपिंग ने कहा कि यह यात्रा चुनौतियों और कठिनाइयों से भरी है, लेकिन यह आत्मविश्वास से भरी एक आगे की यात्रा भी है, जो चीन को एक से दूसरी जीत की ओर ले जाती है। इस महीने की शुरुआत में, हमने जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध और विश्व फासीवाद-विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ का स्मरण किया। इसने हमारे राष्ट्रीय मनोबल को बहुत बढ़ाया है, हमारे देश के प्रति जुनून को बढ़ाया है, और हमारे लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। हमें अतीत से प्रेरणा लेते रहना चाहिए, अपने देश का बेहतर विकास करना चाहिए, और पुरानी पीढ़ियों के नेताओं और हमारे शहीद क्रांतिकारी नायकों द्वारा शुरू किए गए हमारे उद्देश्य में और भी अधिक सफलता सुनिश्चित करनी चाहिए।