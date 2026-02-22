China Box Office 2026 : 7 अरब युआन के कलेक्शन के साथ विश्व में पहले स्थान पर पहुंचा चीन का फिल्म बाजार

बीजिंग: नेटवर्क प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार，21 फरवरी को 20:30 तक，वर्ष 2026 की कुल फिल्म बॉक्स ऑफिस कमाई (प्री-बुकिंग सहित) 7 अरब युआन पार कर गई है।

अब तक चीन के वसंत त्योहार की छुट्टियों के दौरान फिल्मों की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई (प्री-बुकिंग सहित) 4.4 अरब युआन पार कर चुकी है। इनमें से शीर्ष चार फिल्में हैं：पेगासस 3, अवेकनिंग ऑफ इन्सेक्ट्स इन साइलेंस, ब्लेड्स ऑफ गार्डियन्स, बोनी बियर्स - हे हिडेन प्रोटेक्टर्स।

इसके अलावा, नेटवर्क प्लेटफॉर्म के आंकड़ों से पता चलता है कि 2026 में चीन के फिल्म बाजार की कुल कमाई 97 करोड़ डॉलर से अधिक हो गई है। यह उत्तरी अमेरिका की बॉक्स ऑफिस कमाई से अधिक है और वर्तमान में विश्व के किसी भी एकल बाजार में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला बाजार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस