China Sports : चीन का 15वां खेल समारोह शुरू, राष्ट्रपति शी ने की उद्घाटन की घोषणा

शी चिनफिंग ने चीन के 15वें राष्ट्रीय खेलों का क्वांगचो में किया उद्घाटन।
Nov 11, 2025, 06:37 AM
बीजिंग: चीन लोक गणराज्य के 15वें खेल समारोह का उद्घाटन समारोह 9 नवंबर की रात क्वांगतोंग प्रांत की राजधानी क्वांगचो में धूमधाम से हुआ।

 

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इसके उद्घाटन की घोषणा की। यह पहली बार है कि क्वांगतोंग, हांगकांग और मकाओ तीनों स्थलों द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय खेल समारोह का आयोजन है।

 

पेइचिंग समय के अनुसार, रात 7 बजकर 58 मिनट (भारतीय समयानुसार शाम 5 बजकर 28 मिनट) पर, शी चिनफिंग और उनकी पत्नी फंग लियुआन मंच पर उपस्थित हुए और दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। स्टेडियम सभी दर्शकों की उत्साहपूर्ण तालियों से गूंज उठा।

 

8 बजे उत्साहपूर्ण संगीत के बीच, राष्ट्रीय खेलों का ध्वज, 15वें राष्ट्रीय खेलों का ध्वज, 16 ध्वजवाहकों का दल तथा उसके बाद रेफरी प्रतिनिधि दल और 37 प्रतिनिधिमंडलों के एथलीट क्रमशः स्टेडियम में प्रवेश कर गए।

 

क्वांगतोंग प्रांत की सीपीसी समिति के सचिव हुआंग खुनमिंग, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासक जॉन ली, मकाओ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के प्रशासक सैम होउ फाई और चीनी राष्ट्रीय खेल जनरल ब्यूरो के महानिदेशक काओ चितान ने अलग-अलग तौर पर भाषण दिया।

 

8 बजकर 43 मिनट पर, राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन लोक गणराज्य के 15वां खेल समारोह के उद्घाटन की घोषणा की। इसके बाद "भविष्य के सपनों को साकार करना" विषय पर सांस्कृतिक और खेल प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।

 

उद्घाटन समारोह में मशाल रिले और मुख्य मशाल प्रज्वलन समारोह भी आयोजित किए गए। 2 नवंबर से ही मशाल रिले क्वांगतोंग, हांगकांग और मकाओ तीनों स्थलों में एक ही समय पर आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह में मशाल प्रज्वलन के लिए 12 मशालवाहकों ने भाग लिया।

 

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री और आजीवन मानद अध्यक्ष थॉमस बाख सहित कई विदेशी अतिथियों ने भी उद्घाटन समारोह में भाग लिया।

 

बता दें कि 15वें राष्ट्रीय खेल 21 नवंबर को समाप्त होंगे। 14,000 से अधिक एथलीट प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और लगभग 11,000 शौकिया एथलीट सामूहिक खेल गतिविधियों में हिस्सा लेंगे।

 

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

 

