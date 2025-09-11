छत्तीसगढ़ के बाढ़ पीड़ितों के लिए गुजरात से रवाना हुई राहत सामग्री, सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिखाई हरी झंडी

गांधीनगर, 11 सितंबर (आईएएनएस)। छत्तीसगढ़ में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए गुजरात से गुरुवार को राहत सामग्री भेजी गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर स्थित भाजपा मुख्यालय से आवश्यक वस्तुओं से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने 'सेवा ही संगठन' की भावना को चरितार्थ करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों तक जरूरी मदद समय पर पहुंचे।

इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री रजनी पटेल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 5 ट्रकों के माध्यम से 8 हजार राहत किट छत्तीसगढ़ के बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना किए गए हैं। इन किटों में तेल, चाय, नमक, चावल, दूध पाउडर, मच्छरदानी, बर्तन, प्याज, आलू सहित रोजमर्रा की सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के साथ-साथ पंजाब के कुछ हिस्सों में भी जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भेजी जा रही है। रेलवे के माध्यम से अरहर दाल, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान पंजाब में भेजा गया है।

रजनी पटेल ने कहा कि सेवा ही संगठन का मंत्र केवल नारा नहीं, बल्कि भाजपा की कार्यशैली का मूल है। जब-जब समाज को जरूरत पड़ी है, भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले सहायता लेकर पहुंचे हैं। चाहे महामारी हो, प्राकृतिक आपदा हो या कोई और संकट- हम समाज के बीच रहकर काम करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा कार्यकर्ता प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि राहत सामग्री जरूरतमंदों तक समय पर पहुँचे। संगठन और सरकार के बीच तालमेल के साथ यह राहत कार्य संचालित किया जा रहा है।

इससे पहले, मध्य प्रदेश की सरकार छत्तीसगढ़ की मदद के लिए आगे आई थी। सीएम मोहन यादव ने बीते दिनों छत्तीसगढ़ को सहायता पहुंचाते हुए एक्स पर एक संदेश में कहा था, "अत्यधिक वर्षा के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बाढ़ आई है, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है। एक पड़ोसी राज्य होने के नाते, हर संभव सहायता प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस संबंध में, मध्य प्रदेश सरकार 5 करोड़ रुपये की धनराशि और आवश्यक राहत सामग्री भेज रही है। आपदा की इस घड़ी में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मजबूती से खड़ा है और ज़रूरत पड़ने पर हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।"

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी छत्तीसगढ़ को राहत सामग्री भेजी है। इसके अलावा, उन्होंने पंजाब और छत्तीसगढ़ को पांच-पांच करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान की है।

--आईएएनएस

पीएसके