छोशी पत्रिका में सीपीसी महासचिव शी चिनफिंग का महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। 16 अक्टूबर को प्रकाशित होने वाले छोशी पत्रिका के 20वें अंक में सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग का एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित होगा।

इसका शीर्षक है, "वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल, वैश्विक सभ्यता पहल और वैश्विक शासन पहल के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना।" इस लेख में सितंबर 2021 से सितंबर 2025 तक शी चिनफिंग द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण वक्तव्य शामिल हैं।

लेख में इस बात पर जोर दिया गया है कि आज की दुनिया शांति, विकास, सुरक्षा और शासन में बढ़ती कमियों का सामना कर रही है। मानव जाति के लिए एक साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के प्रस्ताव और वैश्विक विकास पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक सभ्यता पहल आदि पेश करने का उद्देश्य इन कमियों को दूर करना, एक बेहतर दुनिया का निर्माण करना और हर जगह लोगों के लिए बेहतर जीवन का निर्माण करना है।

लेख में बताया गया है कि विकास लोगों की खुशी हासिल करने की कुंजी है। चीन समावेशी और लाभकारी आर्थिक वैश्वीकरण की वकालत करता है, "बेल्ट एंड रोड" पहल के उच्च-गुणवत्ता वाले संयुक्त निर्माण को बढ़ावा देता है और वैश्विक विकास पहल को लागू करता है। जिसका लक्ष्य तो यह सुनिश्चित करना है कि विकास के अवसर सभी के लिए साझा हों, समावेशी विकास पथ को बढ़ावा दिया जाए, सभी देशों के लोगों को विकास के लाभों में भागीदार बनाया जाए, "ग्लोबल विलेज" के देशों को संयुक्त रूप से विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर होने में सक्षम बनाया जाए, और उभय-जीत सहयोग की अवधारणा को एक आम सहमति के रूप में स्थापित किया जाए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/