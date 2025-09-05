अन्तरराष्ट्रीय

छिंगताओ में चीन-एससीओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग केंद्र का अनावरण

Sep 05, 2025, 08:13 AM

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। पूर्वी चीन के शानतोंग प्रांत के छिंगताओ शहर में गुरुवार की सुबह चीन-एससीओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग केंद्र का अनावरण किया गया।

इस मौके पर जैव चिकित्सा, उच्च-स्तरीय साजो-सामान और आधुनिक कृषि जैसे कई क्षेत्रों में एससीओ देशों के लिए दस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परियोजनाएं भी एक साथ शुरू की गईं।

यह केंद्र, जो शानतोंग प्रांत में स्थापित किया गया है, न केवल पूरे चीन बल्कि एससीओ के सभी सदस्य देशों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो खुला, समावेशी, और आपसी लाभ पर आधारित हो, जिससे सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिल सके।

बताया गया है कि यह केंद्र नवाचार के क्षेत्र में मानविकी और शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना जारी रखेगा और चीन-एससीओ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सहयोग सम्मेलन, युवा नवाचार और उद्यमिता प्रतियोगिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपलब्धि प्रदर्शनी जैसी विभिन्न ब्रांड गतिविधियों का सक्रिय रूप से आयोजन करेगा।

साथ ही, यह केंद्र संयुक्त परियोजनाओं के चयन को आगे बढ़ाएगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में संयुक्त नवाचार को बढ़ावा देगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, आधुनिक कृषि, जलवायु परिवर्तन और अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, सक्रिय रूप से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संयुक्त अनुसंधान और विकास करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त प्रयोगशालाओं, संयुक्त अनुसंधान और विकास केंद्रों तथा अन्य प्लेटफार्मों के संयुक्त निर्माण को बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, चीन-एससीओ का यह केंद्र सीमा-पार प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मंच स्थापित करेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रबंधकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के सेवा स्तर में सुधार करेगा।

साथ ही, एससीओ सदस्य देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक की स्थापना करेगा और थिंक टैंक गठबंधन स्थापित करेगा, विभिन्न पक्षों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार नीतियों और व्यावहारिक अनुभव पर गहन रूप से आदान-प्रदान करेगा, और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग के लिए बौद्धिक समर्थन प्रदान करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

