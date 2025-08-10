छंगतू विश्व खेलों में चीनी महिला खिलाड़ी लू जुओलिंग ने दिलाया देश को पहला गोल्ड

बीजिंग, 9 अगस्त (आईएएनएस)। चीन के सछ्वान प्रांत के छंगतू में आयोजित विश्व खेलों में प्रतियोगिता के पहले दिन 23 स्वर्ण पदक निकले। चीनी वुशु टीम की खिलाड़ी लू जुओलिंग ने महिलाओं की ताई ची छ्वान-ताई ची स्ट्रेट स्वॉर्ड की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, जो इस बार के विश्व खेलों में चीन का पहला स्वर्ण पदक है।

छंगतू विश्व खेलों का पहला स्वर्ण पदक 8 अगस्त की सुबह पुरुषों की मध्यम दूरी की ओरियंटियरिंग स्पर्धा में आया। स्विस खिलाड़ी कार्डो लैंकन ने 45 मिनट 22 सेकंड में यह गोल्ड जीता। पहले दिन, इटली की टीम चार स्वर्ण पदकों सहित 12 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रही।

उसी दिन पुरुषों और महिलाओं की 100 मीटर मिश्रित जीवनरक्षक प्रतियोगिताओं में, पोलिश पुरुष खिलाड़ी माजेरजैक कासिपेल और जर्मन महिला खिलाड़ी नीना होल्ट ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ परिणामों के साथ चैम्पियनशिप जीती।

प्रतियोगिता में कड़ी मेहनत करने के अलावा, खिलाड़ी छंगतू के बारे में आगे जानने के लिए भी उत्सुक हैं। छंगतू विश्व खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले स्विस खिलाड़ी कार्डो लैंकन ने कहा कि वह कल एक दिन की छुट्टी लेकर "पांडा देखने" जाएंगे। वहीं, पहली बार छंगतू आ रहे अमेरिकी रोलर स्केटर चार्ल्स रोमन वॉन भी पांडा बेस देखने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि छंगतू में उन्होंने बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन चखे और यह एक अद्भुत अनुभव है।

छंगतू विश्व खेलों के पहले दिन 34 प्रतिनिधिमंडलों के खिलाड़ियों ने पदक जीते। इनमें से, इटली और जर्मनी ने 4 स्वर्ण पदक जीते। वे 12 और 10 पदकों के साथ पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः रहे। चीनी प्रतिनिधिमंडल एक स्वर्ण पदक के साथ संयुक्त रूप से पदक तालिका में नौवें स्थान पर है।

(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/