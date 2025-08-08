छंग्तू में शुरू हुए 12वें विश्व खेल

बीजिंग, 8 अगस्त (आईएएनएस)। 7 अगस्त 2025 को 12वें विश्व खेल चीन के सछ्वान प्रांत के छंग्तू में शुरू हुए। स्टेट काउंसलर छेन यिछिन ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया और इसकी शुरुआत की घोषणा की।

रात के आसमान के नीचे, छंग्तू थ्यानफू अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रोशनी से जगमगा रहा था। रात 8:00 बजे, विश्व खेलों का उद्घाटन समारोह शुरू हुआ और 116 देशों और क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने मधुर संगीत की धुन पर आयोजन स्थल में प्रवेश किया। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष किर्स्टी कोवेंट्री ने एक वीडियो संबोधन दिया, और छंग्तू विश्व खेल आयोजन समिति के अध्यक्ष और चीन के खेल सामान्य प्रशासन के निदेशक काओ ज़ितान और अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ की अध्यक्ष जोस पेरुरेना ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

रात 9:20 बजे, छेन यिछिन ने 2025 में छंग्तू में होने वाले 12वें विश्व खेलों के उद्घाटन की घोषणा की जिसका दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। अंतरराष्ट्रीय विश्व खेल संघ द्वारा आयोजित विश्व खेल, गैर-ओलंपिक खेलों में सबसे बड़ा और उच्चतम स्तर का अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है, जो हर चार साल में आयोजित होता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/