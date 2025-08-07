छंगतू में खिलाड़ियों के आगमन का सिलसिला शुरू

बीजिंग, 6 अगस्त (आईएएनएस)। छंगतू विश्व खेल आयोजित होने वाले हैं। 5 अगस्त को खिलाड़ियों के आगमन का सिलसिला शुरू हुआ।

5 अगस्त को सुबह ऑस्ट्रिया, चिली और इटली आदि कई देशों और क्षेत्रों के खिलाड़ी, कोच और इवेंट स्टाफ क्रमशः छंगतू थ्येनफू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे।

आंकड़ों के अनुसार, 5 अगस्त को 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों के 900 से ज्यादा लोग छंगतू पहुंचे।

सीमा शुल्क निकासी सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए छंगतू के सीमा शुल्क विभाग ने पेइचिंग और शांगहाई आदि आठ क्षेत्रों के सीमा शुल्क विभागों के साथ संपर्क व्यवस्था स्थापित की।

इससे सीमा शुल्क निकासी की प्रक्रिया सरल बनी। कयाकिंग और पैडल जैसे बड़े उपकरणों की सुरक्षा जांच के लिए विशेष उपाय लागू किए गए, ताकि परिवहन की सुरक्षा और क्षमता सुनिश्चित हो सके।

आंकड़ों के अनुसार अब तक खेलों से संबंधित करीब 3,000 लोग छंगतू पहुंच चुके हैं। छंगतू विश्व खेलों का आगमन और प्रस्थान केंद्र सीमा निरीक्षण, सीमा शुल्क, हवाई अड्डे और एयरलाइंस के साथ सहयोग जारी रखेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

