छिंगहाई और शीत्सांग के बीच विद्युत संचरण क्षमता बढ़ी

Sep 30, 2025, 03:47 AM

बीजिंग, 29 सितंबर (आईएएनएस)। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य भाग होने के नाते छिंगहाई-शीत्सांग (तिब्बत) पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन परियोजना के दूसरे चरण की विस्तार परियोजना 28 सितंबर को आधिकारिक तौर पर चालू कर दी गई। इससे छिंगहाई और शीत्सांग के बीच विद्युत संचरण क्षमता दोगुनी हो जाएगी।

बताया जाता है कि छिंगहाई-शीत्सांग पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन के दूसरे चरण की विस्तार परियोजना का निर्माण मई 2024 में शुरू हुआ। परियोजना के दोनों छोर पर कनवर्टर स्टेशनों में विस्तार और नवीनीकरण किया गया। इसके साथ मूल नियंत्रण प्रणाली का व्यापक उन्नयन किया गया। परियोजना 28 सितंबर को आधिकारिक तौर पर चालू कर दी गई।

स्टेट ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना के यूएचवी विभाग के अधिकारी यांग फंगछंग ने कहा कि परियोजना के चालू होने से छिंगहाई और शीत्सांग के बीच विद्युत संचरण क्षमता दोगुनी की जाएगी, जो 12 लाख किलोवाट तक पहुंचेगी। इससे हर साल 2 अरब 10 करोड़ किलोवाट घंटा हरित बिजली निर्यात करने में शीत्सांग को मदद मिलेगी।

गौरतलब है कि छिंगहाई-शीत्सांग (तिब्बत) पावर ग्रिड इंटरकनेक्शन परियोजना चीन के शीत्सांग में पहली "इलेक्ट्रिक स्काई रोड" परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से शीत्सांग पावर ग्रिड ने पहली बार राष्ट्रीय पावर ग्रिड के साथ अंतर्संबंध स्थापित किया। दिसंबर 2011 में परियोजना के चालू होने के बाद से अब तक कुल 23 अरब किलोवाट घंटे से अधिक बिजली का संचरण किया गया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

