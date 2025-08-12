Chengdu World Games China Gold: छेंग्तू विश्व खेलों के आधे दौर में चीन पदक तालिका में शीर्ष पर

बीजिंग: दिव्यांग फ्रीडाइवर लोंग तेंग्शी और हुआंग चिंगछ्यो ने चीनी टीम के लिए दो और स्वर्ण पदक जीते। चीनी महिला फाइंडलिंग टीम ने न केवल रिले में स्वर्ण पदक जीता, बल्कि एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया।

छेंग्तू विश्व खेल अब आधे दौर में हैं और चीन वर्तमान में 14 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है।

दुनिया भर के एथलीटों ने मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के अलावा, मैदान के बाहर भी चीनी व्यंजनों और संस्कृति का अनुभव किया और मेजबान देश की प्रशंसा की।

पदक तालिका में, जर्मनी वर्तमान में 13 स्वर्ण, 10 रजत और 7 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ के अध्यक्ष जोस पेरुरेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "आगामी आयोजनों को देखते हुए, हमें और भी कड़ी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है। कई स्पर्धाओं में पदकों के साथ, छेंग्तू, चीन के आतिथ्य और चीनी संस्कृति के आकर्षण को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए और भी कई अविस्मरणीय क्षण होंगे।"