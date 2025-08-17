अन्तरराष्ट्रीय

Chengdu World Games 2024 Highlights: छंगतू विश्व खेलों का भव्य समापन, खेल और संस्कृति का अद्भुत संगम

छंगतू विश्व खेल 2024 ने नया इतिहास रचते हुए 116 देशों के 6,679 प्रतिभागियों को एक मंच पर लाया। 233 स्वर्ण पदक दिए गए और 18 विश्व रिकॉर्ड टूटे। 22,000 से अधिक दर्शकों ने खेलों का आनंद लिया। प्रतियोगिता खेल के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी मंच बनी, जिसमें प्रतिभागियों ने चीनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे सुलेख, कढ़ाई, कठपुतली और पारंपरिक चिकित्सा का अनुभव किया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 03:35 PM
छंगतू विश्व खेलों का भव्य समापन, खेल और संस्कृति का अद्भुत संगम

बीजिंग:  छंगतू विश्व खेलों की खेल-पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य मीडिया केंद्र में आयोजित की गई। इस विश्व खेल में 116 देशों और क्षेत्रों से कुल 6,679 एथलीटों, टीम अधिकारियों और तकनीकी अधिकारियों ने भाग लिया, जिसने भागीदारी के मामले में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया।

16 अगस्त तक, कुल 233 स्वर्ण पदक प्रदान किए जा चुके थे, और 81 देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने पदक तालिका में अपना स्थान बनाया।

इस दौरान 18 विश्व रिकॉर्ड तोड़े गए और 22 हजार से अधिक लोगों ने खेल देखने के लिए टिकट खरीदे, जो इन खेलों की लोकप्रियता को दर्शाता है।

यह आयोजन सिर्फ एक खेल प्रतियोगिता नहीं था, बल्कि एक बड़ा सांस्कृतिक आदान-प्रदान मंच भी साबित हुआ। विश्व खेलों के दौरान, प्रतिभागियों को चीनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जैसे चीनी सुलेख, चित्रकला, सछ्वान कढ़ाई, छाया कठपुतली, बांस की बुनाई, कागज काटने की कला, पारंपरिक चीनी चिकित्सा आदि का अनुभव करने का अवसर मिला।

खिलाड़ियों और मेहमानों ने चीन की समृद्ध पारंपरिक संस्कृति के आकर्षण को महसूस किया, जिससे यह आयोजन खेल और संस्कृति का एक बेहतरीन संगम बन गया।

विश्व खेल कार्यकारी समिति ने यह भी बताया कि इस विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए छंगतू शहर ने खेल और शहरी प्रबंधन के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाया।

ग्रीष्मकालीन बिजली की आपूर्ति में वृद्धि की गई, बाढ़ की रोकथाम के जोखिमों की व्यापक जांच की गई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया।

इसके अलावा, बसें, टैक्सियां और ऑनलाइन राइड-हेलिंग सेवाओं सहित सार्वजनिक परिवहन क्षमता को बढ़ाया गया।

 

Chengdu international sportsChengdu World Games 2024World Games recordsWorld Games medal tallyChinese heritage showcaseChengdu cultural exchange2024 sports events China

Related posts

Loading...

More from author

Loading...