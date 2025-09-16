अन्तरराष्ट्रीय

Charlie Kirk Murder : एफबीआई का दावा, चार्ली किर्क के हत्यारे से जुड़ा डीएनए मिला

चार्ली किर्क हत्या केस: आरोपी टायलर रॉबिन्सन के खिलाफ एफबीआई को डीएनए सबूत मिले
Sep 16, 2025, 09:52 AM
एफबीआई का दावा, चार्ली किर्क के हत्यारे से जुड़ा डीएनए मिला

वाशिंगटन: अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल ने कहा कि जांचकर्ताओं को चार्ली किर्क के कथित हत्यारे टायलर रॉबिन्सन के खिलाफ अपराध स्थल से डीएनए सबूत मिले हैं, जो उसे पिछले हफ्ते हुई घटना से जोड़ते हैं।

पटेल ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा, "हमें छत पर मिले पेचकस और उस तौलिए पर डीएनए मिला है, जिसमें बंदूक लपेटी गई थी।"

उन्होंने आगे बताया कि राइफल की जांच मैरीलैंड स्थित ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायरआर्म्स एंड एक्सप्लोसिव्स (एटीएफ) की प्रयोगशाला में की जा रही है।

एफबीआई निदेशक ने यह भी कहा कि संदिग्ध के परिवार ने सामूहिक रूप से जांचकर्ताओं को बताया है कि वह 'वामपंथी' विचारधारा का अनुयायी था। यह पिछले कुछ वर्षों में अधिक हो गया था।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, दक्षिणपंथी कार्यकर्ता और प्रभावशाली व्यक्ति चार्ली किर्क को बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में दर्शकों के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।

घटना के लगभग 33 घंटे बाद, 22 वर्षीय संदिग्ध को यूटा के वाशिंगटन काउंटी में गिरफ्तार किया गया, जब उसके रिश्तेदारों ने जांचकर्ताओं द्वारा जारी की गई तस्वीरों से उसकी पहचान की।

यूटा के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने शुक्रवार को बताया कि रॉबिन्सन के एक पारिवारिक सदस्य ने अपने एक पारिवारिक मित्र से संपर्क किया, जिसने वाशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय को जानकारी दी कि रॉबिन्सन ने उनके सामने अपना अपराध कबूल कर लिया है।

यूटा के गवर्नर ने एनबीसी पर रविवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि रॉबिन्सन के मित्रों और रिश्तेदारों के साथ जांचकर्ताओं द्वारा किए गए साक्षात्कारों से पता चला कि उसकी वामपंथी विचारधारा थी, जो उसके रूढ़िवादी परिवार से काफी अलग थी।

हालांकि, वह एक रजिस्टर्ड मतदाता है, लेकिन राज्य मतदान रिकॉर्ड दिखाते हैं कि रॉबिन्सन का किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं है और संकेत देते हैं कि उसने नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दिया था, जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसका पहला राष्ट्रपति चुनाव था। उसके माता-पिता दोनों पंजीकृत रिपब्लिकन हैं।

 

 

