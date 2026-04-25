India US Defence : भारत और अमेरिका ने रणनीतिक संबंधों को गहरा करने पर चर्चा की, हिंद-प्रशांत सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

वाशिंगटन: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने अमेरिका हिंद-प्रशांत कमांड के एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ चर्चा की। इस बातचीत के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल को और मजबूत किया गया।

उन्होंने पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर और यूएस हिंद-प्रशांत कमांड के एयर कंपोनेंट कमांडर जनरल केविन बी. श्नाइडर से बात की। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा में साझा प्राथमिकताओं और हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "जनरल अनिल चौहान, सीडीएस, ने पैसिफिक एयर फोर्स के कमांडर और यूएस हिंद-प्रशांत कमांड के एयर कंपोनेंट कमांडर जनरल केविन बी. श्नाइडर से बात की और भारत और अमेरिका के बीच गहरे होते रणनीतिक मेलजोल की पुष्टि की। बातचीत में क्षेत्रीय सुरक्षा और हिंद-प्रशांत और उससे आगे शांति और स्थिरता बनाए रखने के साझा इरादे पर जोर दिया गया।"

इसमें आगे बताया गया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय और ट्राई-सर्विस एंगेजमेंट के दायरे, जटिलता और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने और संचालित करने का साफ इरादा जताया।

इसमें आगे कहा गया, "तकनीक को मॉडर्न पावर का एक अहम फैक्टर मानते हुए, यह साझेदारी बेहतर तालमेल, क्षमता और रणनीतिक दूरदर्शिता के साथ लगातार बढ़ रही है।"

इस हफ्ते की शुरुआत में, जनरल चौहान ने ब्रिटेन के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ कई बैठकें कीं। सीडीएस चौहान ने अपने ब्रिटेन के समकक्ष, एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन से मुलाकात की। इस दौरान भारत और ब्रिटेन ने वैश्विक व्यापार असंतुलन से लेकर उभरते साइबर खतरों तक, आज की चुनौतियों का सामना करने और एक शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद-प्रशांत को आगे बढ़ाने के अपने साझा इरादे को दोहराया।

हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ ने एक्स पर पोस्ट किया, "जनरल अनिल चौहान, सीडीएस, ने ब्रिटेन के अपने आधिकारिक दौरे के दौरान, एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन, सीडीएस यूके से बातचीत की। भारत और यूके ने विश्व व्यापार असंतुलन से लेकर उभरते साइबर खतरों तक, आज की चुनौतियों का मिलकर सामना करने के अपने साझा इरादे को फिर से सुनिश्चित किया, साथ ही एक शांतिपूर्ण और खुशहाल हिंद-प्रशांत को आगे बढ़ाया और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव का फायदा उठाया।"

इसमें आगे कहा गया, "यह दौरा रक्षा सहयोग और रणनीतिक एकजुटता को मजबूत करेगा, जो वैश्विक सुरक्षा, स्थिरता और तनाव से उबरने की क्षमता के लिए एक साझा प्रतिबद्धता को दिखाता है।"

ब्रिटेन के अपने दौरे के दौरान, जनरल चौहान ने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज (आरसीडीएस) के कमांडेंट और फैकल्टी से बातचीत की और बदलते ग्लोबल सिक्योरिटी माहौल, अंदरूनी ट्रेंड्स और उनके स्ट्रेटेजिक असर पर चर्चा की।

इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के हेडक्वार्टर ने एक्स पर पोस्ट किया, "इसके बाद उन्होंने 'सैन्य रणनीति पर हाल के झगड़ों का असर' मुद्दे पर शीर्ष समूह को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने झगड़ों के बदलते नेचर, भारत की रणनीतिक कठिनाइयों और एक स्थिर और सुरक्षित ग्लोबल ऑर्डर बनाने में भारत की भूमिका पर जोर दिया।"

--आईएएनएस