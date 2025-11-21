चौथे ईयू इंडो-पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए विदेश सचिव सिबी जॉर्ज

ब्रुसेल्स, 21 नवंबर (आईएएनएस)। भारत के विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने ब्रुसेल्स में चौथे यूरोपीय संघ इंडो-पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्रालय पश्चिम के सचिव सिबि जॉर्ज ने अन्य देशों के तमाम नेताओं के साथ चर्चा की। इनमें यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास और साइप्रस, मालदीव, सोमालिया और तुवालु के विदेश मंत्री भी शामिल थे।

भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “सेक्रेटरी (वेस्ट) सिबी जॉर्ज ने आज ब्रसेल्स में चौथे ईयू इंडो पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम की पहली मीटिंग में हिस्सा लिया। ईयू एचआरवीपी काजा कैलास और साइप्रस, मालदीव, सोमालिया और तुवालु के विदेश मंत्रियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया।”

चौथे यूरोपीय संघ इंडो-पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम का आयोजन ब्रूसेल्स में 20-21 नवंबर को हो रहा है। इसकी मेजबानी यूरोपीय संघ कर रहा है। यह फोरम ईयू, उसके सदस्य देशों और अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर पैसिफिक द्वीपों तक के साझेदारों को एक साथ लाता है।

चौथे इंडो-पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम में, ईयू और इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स नियमों पर आधारित इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्री ट्रेड और यूनाइटेड नेशंस चार्टर के सिद्धांतों के सपोर्ट में एक मजबूत और सुरक्षित भविष्य बनाने पर चर्चा करेंगे।

2021 में ईयू इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी की शुरुआत के बाद से, ईयू इंडो-पैसिफिक मिनिस्टीरियल फोरम ईयू और इंडो-पैसिफिक देशों के बीच गहरे संबंधों, मजबूत पार्टनरशिप और ज्यादा सहयोग और कोलेबोरेशन के लिए जरूरी बुनियादी प्लेटफॉर्म है। जॉर्ज ने ब्रसेल्स में ईयू हेडक्वार्टर में यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस (ईईएएस) के सेक्रेटरी-जनरल बेलेन मार्टिनेज कार्बोनेल से भी मुलाकात की।

--आईएएनएस

केके/एएस