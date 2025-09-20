अन्तरराष्ट्रीय

चौथा चीन-प्रशांत महासागर द्वीप देश कानूनी प्रवर्तन क्षमता और पुलिस सहयोग मंत्री स्तरीय वार्तालाप आयोजित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 20, 2025, 06:58 AM

बीजिंग, 19 सितंबर (आईएएनएस)। चौथा चीन-प्रशांत महासागर द्वीप देश कानूनी प्रवर्तन क्षमता और पुलिस सहयोग मंत्री स्तरीय वार्तालाप 18 सितंबर को पूर्वी चीन के ल्येन युनकांग शहर में आयोजित हुआ। चीनी स्टेट काउंसलर और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री वांग श्याओहोंग और टानगा के पुलिस मंत्री पाओला पियुकाला ने इसकी सह-अध्यक्षता की।

वांग श्याओहोंग ने मुख्य भाषण में कहा कि चीन और प्रशांत महासागर के द्वीप देशों ने पारस्परिक विश्वास निरंतर एकत्र कर सहयोग बढ़ाया और कई व्यावहारिक उपलब्धियां हासिल की हैं। चीन विभिन्न पक्षों के साथ वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक प्रशासन पहल लागू करने और विकास की प्राथमिकता, द्वीप देशों की स्वायत्तता, खुलेपन व समावेश पर कायम रहकर पुलिस व कानूनी प्रवर्तन क्षेत्र में निरंतर सहयोग करने को तैयार है, ताकि द्वीप देशों की पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा व सामाजिक स्थिरता की सुरक्षा करने की क्षमता उन्नत की जाए और अधिक घनिष्ठ चीन-प्रशांत महासागर द्वीप देशों के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए अधिक योगदान दिया जाए।

टानगा, फिजी, सोलोमन द्वीप, किरिबाटी, वानुआतु, सामोओ, नाओरू और पापुआ न्यू गिनी के प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों ने इस पर भाषण दिया।

उस दिन वांग श्याओहोंग ने अलग-अलग तौर पर वैश्विक सार्वजनिक सुरक्षा सहयोग मंच में भाग लेने के लिए आए कतर, क्रोएशिया, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और रूस के गृह मंत्रियों से भी भेंट की। विभिन्न पक्षों ने वैश्विक सुरक्षा पहल और वैश्विक प्रशासन पहल का उच्च मूल्यांकन किया।

(साभार---चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीएससी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...