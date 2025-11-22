चाओ लची ने न्यूजीलैंड का आधिकारिक मैत्रीपूर्ण दौरा किया

बीजिंग, 22 नवंबर (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड की संसद के अध्यक्ष गेरी ब्राउनली के निमंत्रण पर चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थाई समिति के अध्यक्ष चाओ लची ने 19 से 22 नवंबर तक न्यूजीलैंड का आधिकारिक मैत्रीपूर्ण दौरा किया। उन्होंने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात की और वेलिंगटन में अध्यक्ष गेरी ब्राउनली के साथ वार्ता की।

लक्सन के साथ मुलाकात में चाओ लची ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग और न्यूजीलैंड के नेता के रणनीतिक मार्गदर्शन में दोनों पक्षों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के सार्थक परिणाम सामने आए हैं, और चीन-न्यूजीलैंड व्यापक रणनीतिक साझेदारी के दूसरे दशक की अच्छी शुरुआत हुई है। चीन न्यूजीलैंड के साथ पारंपरिक मित्रता को मजबूत करने, आपसी समझ और विश्वास को बढ़ाने, एक-दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का ध्यान रखने, और एक-दूसरे के साथ समान व्यवहार करने वाले सच्चे मित्र और साझेदार बनने को तैयार है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं केंद्रीय समिति के चौथे पूर्णाधिवेशन में '15वीं पंचवर्षीय योजना' प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव में अगले पाँच वर्षों में चीन के विकास के लिए रणनीतिक व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिससे न्यूजीलैंड सहित सभी देशों के लिए सहयोग के और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।

लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड और चीन के बीच पारंपरिक मित्रता गहरी है और द्विपक्षीय संबंध स्थायी और स्थिर हैं। न्यूजीलैंड हमेशा एक-चीन नीति का पालन करता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत और अत्यधिक पूरक हैं, जिससे दोनों पक्षों को ठोस लाभ मिल रहे हैं। न्यूजीलैंड और चीन के बीच मानविकी व सांस्कृतिक आदान-प्रदान लगातार गहरा रहा है, और चीनी पर्यटक, छात्र, उद्यमी और चीनी समुदाय न्यूजीलैंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। न्यूजीलैंड चीन के साथ संवाद और आदान-प्रदान को मजबूत करने और व्यापार, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और कृषि जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग करने को तैयार है, ताकि दोनों देशों के लोगों को बेहतर लाभ मिल सके।

ब्राउनली के साथ वार्ता के दौरान, चाओ लची ने कहा कि चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस और न्यूजीलैंड की संसद ने लंबे समय से अच्छा आदान-प्रदान और सहयोग बनाए रखा है, और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी समझ और मित्रता को बढ़ावा देने और चीन-न्यूजीलैंड संबंधों के विकास को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। चीन, न्यूजीलैंड के साथ मिलकर दोनों देशों के नेताओं द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण सहमतियों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और विधायी निकायों के दृष्टिकोण से चीन-न्यूजीलैंड संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास में योगदान देने को तैयार है।

ब्राउनली ने कहा कि चीन का इतिहास और सभ्यता 5,000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। न्यूजीलैंड हमेशा चीन को अपना मित्र मानता है और चीन द्वारा किए गए विकास के चमत्कार पर गहरी नजर रखता है। राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से पिछले 50 वर्षों में, द्विपक्षीय संबंधों का तेजी से विकास हुआ है और व्यापार, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। न्यूजीलैंड की संसद चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस के साथ मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान को मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

