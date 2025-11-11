अन्तरराष्ट्रीय

Delhi Blast : कनाडा ने विस्फोट पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

कनाडा ने दिल्ली लाल किला धमाके में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 11, 2025, 04:38 AM
नई दिल्ली : कनाडा ने विस्फोट पर जताया शोक, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

नई दिल्ली: भारत में कनाडा के उच्चायोग ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस धमाके को उन्होंने बेहद दर्दनाक बताया।

उच्चायोग ने 'एक्स' पर लिखा, "कनाडा आज नई दिल्ली में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है।"

एक अन्य संदेश में उच्चायोग ने भारत में मौजूद कनाडा के नागरिकों के लिए आपातकालीन संपर्क नंबर भी साझा किए। उन्होंने बताया कि यदि किसी कनाडाई नागरिक को आपात सहायता की आवश्यकता हो तो वह ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के इमरजेंसी वॉच एंड रिस्पांस सेंटर से संपर्क कर सकता है।

यह संदेश उस घटना के कुछ घंटों बाद आया, जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी हरियाणा नंबर की एक कार में तेज धमाका हुआ। इस विस्फोट में कम से कम दस लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। धमाके की वजह से आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल गई और अन्य वाहनों को भी नुक़सान पहुँचा।

सभी घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टर उनकी हालत पर नजर रख रहे हैं। धमाके के तुरंत बाद पुलिस, एनआईए, एनएसजी और फॉरेंसिक दल मौके पर पहुँच गए और पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। अधिकारी सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं ताकि धमाके का कारण और पूरी घटना की कड़ी समझी जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुःख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने बाद में अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की और सुरक्षा एजेंसियों से विस्तृत रिपोर्ट माँगी।

गृह मंत्रालय इस घटना पर लगातार नजर रख रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीड़भाड़ वाले स्थानों और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त की जा रही है।

--आईएएनएस

एएस/

 

India newsInternational reactionDelhi Blastnational securityRed Fort ExplosionCanada High Commissionglobal affairs

Related posts

Loading...

More from author

Loading...