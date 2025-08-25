अन्तरराष्ट्रीय

Canada Military Aid Ukraine: कनाडा के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता की घोषणा की

Aug 25, 2025, 03:11 PM
ओटावा:  कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा के कनानास्किस में जून में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन में 2 अरब कनाडाई डॉलर (1.45 अरब डॉलर) की धनराशि देने की प्रतिबद्धता जताई गई थी।

कुल धनराशि में से लगभग 835 मिलियन कनाडाई डॉलर (603 मिलियन डॉलर) यूक्रेन के लिए कई महत्वपूर्ण उपकरण खरीदने के लिए निर्धारित हैं, जिनमें बख्तरबंद वाहन, चिकित्सा उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, छोटे हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक, साथ ही अतिरिक्त ड्रोन क्षमताएं और यूक्रेन के लिए अन्य तत्काल आवश्यक उपकरण और आपूर्ति शामिल हैं।

लगभग 680 मिलियन कनाडाई डॉलर (491 मिलियन डॉलर) यूक्रेन की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने और अन्य तत्काल आवश्यक सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए हैं।

इसी के साथ ही लगभग 220 मिलियन कनाडाई डॉलर (159 मिलियन डॉलर) का उपयोग ड्रोन, काउंटर-ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं की खरीद के लिए किया जाएगा, जिसमें यूक्रेनी और कनाडाई उद्योग के बीच संयुक्त उद्यमों में निवेश भी शामिल है।

जेलेंस्की ने कनाडा की ओर से नाटो की प्राथमिकता प्राप्त यूक्रेन आवश्यकता सूची पहल के तहत अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए 500 मिलियन डॉलर आवंटित करने की तत्परता का स्वागत किया है।

उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि कनाडा यूक्रेन की प्रमुख ऊर्जा परियोजनाओं में शामिल हो।

जेलेंस्की ने कहा, "हमारे पास आवश्यक बंदरगाह अवसंरचना और भंडारण क्षमताएं हैं। यूक्रेनी भंडारण सुविधाओं का उपयोग कनाडाई गैस की आपूर्ति के लिए किया जा सकता है।"

उन्होंने आगे आशा व्यक्त की कि कनाडा यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी लागू करने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है।

 

