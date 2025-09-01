चीन：2025 में समर फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस लगभग 12 अरब युआन हुआ

बीजिंग, 1 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, साल 2025 के ग्रीष्मकालीन फिल्म सीज़न का कुल बॉक्स ऑफिस 11.966 अरब युआन रहा, और फिल्म देखने वालों की संख्या 32.1 करोड़ रही, दोनों आंकड़ा पिछले साल के ग्रीष्मकालीन फिल्म सीज़न की तुलना में क्रमशः 2.76 प्रतिशत और 12.75 प्रतिशत की वृद्धि थी। घरेलू फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस राजस्व का 76.21 प्रतिशत हिस्सा लिया है।

आंकड़ों के अनुसार, 31 अगस्त तक, 2025 में चीनी फिल्मों का कुल बॉक्स ऑफिस (विदेशी सहित) 40 अरब युआन से अधिक हो गया, जिसमें घरेलू बाजार का कुल बॉक्स ऑफिस 39.23 अरब युआन था और फिल्म देखने वालों की संख्या 90.9 करोड़ से अधिक थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि से अधिक है। विदेशी बाजारों में चीनी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस आरएमबी में 77 करोड़ युआन से अधिक हो गया है, जो कई वर्षों में एक नया उच्च स्तर है।

साल के सबसे लंबे फ़िल्म सीज़न के रूप में, समर फ़िल्म सीज़न ने फिल्म उद्योग और देश भर के दर्शकों का काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है। इस साल के समर फ़िल्म सीजन में इतिहास, रहस्य, एक्शन, कॉमेडी और एनीमेशन सहित कई प्रकार की फिल्में शामिल हैं, जो दर्शकों की विविध देखने की जरूरतों को पूरा करती हैं।

गर्मियों में बॉक्स ऑफिस पर बढ़ती कमाई के साथ-साथ, फिल्मी सामान की बिक्री भी लगातार उन्नत हो रही है। गुड़िया, खिलौने की वेशभूषा, सह-ब्रांडेड कॉफी, आईपी थीम गतिविधियां आदि, घरेलू एनीमेशन स्क्रीन से लोगों के दैनिक जीवन में आ रहा है और वास्तव में लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया है।

इस वर्ष, चीनी राष्ट्रीय फिल्म महा ब्यूरो और चाइना मीडिया ग्रुप ने संयुक्त रूप से "चीनी फिल्म उपभोग वर्ष" का शुभारंभ किया, गर्मियों में फिल्म उपभोग लाभ के लिए कई नए उपाय शुरू किए गए हैं। जैसे-जैसे चीन की अर्थव्यवस्था में सुधार जारी है, फिल्म उपभोग ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं, जिससे घरेलू मांग में प्रभावी वृद्धि हुई है। फिल्मों ने उपभोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वर्तमान में, ग्रीष्मकालीन फिल्म सीजन समाप्त हो गया है, और चीनी फिल्मों के रिकॉर्ड बार-बार टूट रहे हैं। नए रिकॉर्ड, नई शुरुआत, चीनी फिल्में बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/