चीन-यूरोप रेलवे एक्सप्रेस के 'पूर्वी कॉरिडोर' से इस वर्ष 5,000 से अधिक ट्रेनें गुजरी

Dec 11, 2025, 01:38 AM

बीजिंग, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। घरेलू उपकरणों और डिजिटल उत्पादों से लदी 60 डिब्बों वाली एक ट्रेन मांचोली रेलवे बंदरगाह से रवाना हुई। इसके साथ ही, इस वर्ष 'पूर्वी कॉरिडोर' पर चलने वाली ट्रेनों की कुल संख्या 5,166 हो गई है, जिन्होंने 5.3 लाख टीईयू से अधिक विभिन्न वस्तुओं का परिवहन किया है, जिससे उच्च स्तरीय खुलेपन को मजबूत गति मिली है।

'पूर्वी कॉरिडोर' में मांचोली, सुइफेनह और थोंगच्यांग रेलवे बंदरगाह शामिल हैं। वर्तमान में, प्रारंभिक शुरुआत के बाद से परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के प्रकारों में एक हजार से अधिक की वृद्धि हुई है, जिनमें कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर और तैयार ऑटोमोबाइल जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद शामिल हैं।

इन मार्गों का विस्तार होकर 27 हो गया है, जो पोलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड सहित 14 देशों को कवर करते हैं और चीन के छांगशा, चेंगचो और छेंगतू समेत 60 से अधिक शहरों को जोड़ते हैं। इससे चीन की विदेशी व्यापार अर्थव्यवस्था को वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली में गहराई से एकीकृत होने में प्रभावी रूप से मदद मिली है।

मालगाड़ियों के संचालन की दक्षता में सुधार के लिए, चाइना रेलवे हार्बिन ग्रुप कंपनी 'डिजिटल पोर्ट' प्रणाली के जरिए सीमा शुल्क और सीमा निरीक्षण के साथ समन्वय को मजबूत करती है और लगातार कागजी रहित सीमा शुल्क निकासी को बढ़ावा देती है।

चौड़ी गेज वाली ट्रेनों के स्वागत प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने और वाहन निरीक्षण समय को कम करने के जरिए कंपनी लगातार बंदरगाह परिवहन संगठन की दक्षता में सुधार कर रही है और रेलगाड़ियों के सीमा शुल्क निकासी के समय को 30 मिनट से कम कर रही है और समग्र दक्षता में लगभग 10% की वृद्धि कर रही है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

