चीन-यूरोप कार्गो एक्सप्रेस ने 5,460 यात्राएं कीं

बीजिंग, 17 अप्रैल (आईएएनएस)। चीन-यूरोप कार्गो एक्सप्रेस ने पहली तिमाही में 5460 यात्राएं कीं, जिनमें 546000 टीईयू माल का परिवहन किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 29 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टियों से सकारात्मक वृद्धि का संकेत है, और चीन-यूरोप मालगाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स ब्रांड प्रतिस्पर्धात्मकता में निरंतर सुधार हो रहा है।

मार्गों का नेटवर्क धीरे-धीरे विस्तारित हो रहा है। घरेलू स्तर पर, चीन-यूरोप मालगाड़ियों के लिए 93 निर्धारित मार्ग स्थापित किए गए हैं, और विविध अंतरराष्ट्रीय चैनलों की सक्रिय रूप से खोज की जा रही है। वर्तमान में, चीन-यूरोप मालगाड़ियां 26 यूरोपीय देशों के 235 शहरों तक पहुंचती हैं, जो लगभग पूरे यूरेशिया क्षेत्र को कवर करती हैं।

सीमा शुल्क निकासी दक्षता में निरंतर सुधार हो रहा है। सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाए रखा गया है ताकि "रेलवे एक्सप्रेस" मॉडल को पूरी तरह से बढ़ावा दिया जा सके और सीमा शुल्क निकासी को और अधिक सुगम बनाया जा सके। बंदरगाह निकासी का न्यूनतम समय घटाकर 30 मिनट से भी कम कर दिया गया है।

लॉजिस्टिक्स उत्पादों का निरंतर अनुकूलन किया जा रहा है। चीन-यूरोप कार्गो एक्सप्रेस प्रति सप्ताह देश विदेश में एकीकृत समय सारणी पर 22 ट्रेन चलाती है ,जो चीन के 9 शहरों और यूरोप के 6 शहरों को कवर करती है। इसी मार्ग पर चलने वाली सामान्य चीन-यूरोप मालगाड़ियों की तुलना में कुल यात्रा समय में 30% से अधिक की कमी आई है, और प्रति कंटेनर माल का औसत मूल्य 41% बढ़ गया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स बाजार में स्वागत मिला है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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