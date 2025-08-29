अन्तरराष्ट्रीय

चीनी व्यापार वार्ताकार संबंधित अधिकारियों से मिलने अमेरिका का दौरा करेंगे

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:09 AM
चीनी व्यापार वार्ताकार संबंधित अधिकारियों से मिलने अमेरिका का दौरा करेंगे

बीजिंग, 28 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने हाल के प्रमुख वाणिज्यिक कार्यों की जानकारी और पत्रकारों के सवालों के जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।

प्रवक्ता ने बताया कि चीनी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताकार और चीन के उप वाणिज्य मंत्री ली छेंगकांग ने 24 से 27 अगस्त तक एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करके कनाडा का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने कनाडा पक्ष के साथ चीन-कनाडा संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की सह-अध्यक्षता की।

इसके बाद, ली छेंगकांग और उनका प्रतिनिधिमंडल संबंधित अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी जाएंगे।

चीन, चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार परामर्श तंत्र का लाभ उठाने, समान संवाद और परामर्श के माध्यम से मुद्दों को सुलझाने और चीन-अमेरिका आर्थिक और व्यापार संबंधों के स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास को संयुक्त रूप से बनाए रखने के लिए अमेरिका के साथ काम करने को तैयार है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...