अन्तरराष्ट्रीय

चीनी वायु सेना प्रदर्शनी का आयोजन करेगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 01:12 AM

बीजिंग, 16 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी वायु सेना 19 से 23 सितंबर तक पूर्वोत्तर चीन के चीलिन प्रांत के छांगछुन शहर में वायु सेना विमानन खुला दिवस का कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके साथ छांगछुन वायु प्रदर्शन का आयोजन भी होगा।

बताया जाता है कि कार्यक्रम के दौरान वायु सेना विमानों के दो प्रकार के कॉकपिट और दो प्रकार के कार्गो होल्ड को जनता के लिए खुला रखने की व्यवस्था करेगी। दर्शकों को वायुसेना के लड़ाकू विमानों के करीब जाने का मौका मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान हवाई प्रदर्शन, जमीनी प्रदर्शनी, थीम प्रदर्शनी और विभिन्न सहायक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। इससे वायु सेना की शैली को व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा, वायु सेना के ज्ञान को लोकप्रिय बनाया जाएगा और वायु सेना की संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...