चीनी वैदेशिक जन मैत्री संघ ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के प्रतिनिधियों को स्मारक पदक प्रदान किया

बीजिंग, 4 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी वैदेशिक जन मैत्री संघ ने हाल ही में पेइचिंग में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें चीनी जनता के जापानी अतिक्रमण विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक पदक प्रदान किए गए।

ये पदक अंतर्राष्ट्रीय मित्रों के 55 प्रतिनिधियों को प्रदान किए गए। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री मासिमो डी'अलेमा, रोमानिया की पूर्व प्रधानमंत्री विओरिका डैन्सिला, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया के पूर्व गवर्नर डैनियल एंड्रयूज और 14 देशों के 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मित्रों या उनके जीवित परिवार के सदस्यों ने समारोह में भाग लिया।

चीनी वैदेशिक जन मैत्री संघ के अध्यक्ष यांग वानमिंग ने अपने भाषण में कहा कि स्मारक पदक प्रदान करने के समारोह आयोजित करने का उद्देश्य शहीदों को याद करना और मित्रों को श्रद्धांजलि देना है। उन्हें आशा है कि सभी मित्र शांति की रक्षा करने के संकल्प को दृढ़ता से कायम रखेंगे, न्याय की रक्षा के लिए एकजुट होंगे, लोगों के बीच आपसी समझ के लिए एक ठोस आधार तैयार करेंगे, ऐतिहासिक स्मृति के संरक्षक, विकास और पुनरुद्धार में भागीदार और अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय के रक्षक बनेंगे, और मानव जाति के भविष्य और भाग्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/