चीनी विदेशी व्यापार पहले सात महीनों में 3.5 प्रतिशत बढ़ा

बीजिंग, 22 अगस्त (आईएएनएस)। इस वर्ष की शुरुआत से, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापारिक विकास के सामने आने वाले जोखिम और चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। चीन के विदेशी व्यापार ने स्थिर और प्रगतिशील रुझान बनाए रखा है, और पहले सात महीनों में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की है। 21 अगस्त को, चीन की राजधानी पेइचिंग में आयोजित एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में, चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ह योंगछ्येन ने ये बात कही।

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की चौथी तिमाही से, चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने संबंधित विभागों के साथ मिलकर विदेशी व्यापार कंपनियों को ऑर्डर और रोजगार को स्थिर करने में नीतिगत गारंटी की मजबूती में मदद करने के लिए काम किया है। इस वर्ष के पहले सात महीनों में, उभरते और अन्य बाजारों में चीन के आयात और निर्यात में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें से, आसियान और अफ्रीका के आयात और निर्यात में क्रमशः 9.4 प्रतिशत और 17.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

ह योंगछ्येन के अनुसार, चीनी विदेशी व्यापार की बढ़ती गति को और मजबूत किया गया है। पहले सात महीनों में, यांत्रिक और विद्युत उत्पादों के निर्यात में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। स्मार्ट घर, इलेक्ट्रिक वाहन, औद्योगिक रोबोट और जहाज जैसे उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वर्धित उत्पाद उच्च निर्यात वृद्धि दर बनाए रखते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि वैश्विक व्यापार में अभी भी गिरावट का जोखिम बना हुआ है। चीन हमेशा बाहरी दुनिया के लिए उच्च-स्तरीय खुलेपन का विस्तार करने पर अड़ा रहेगा। चीन के पास विदेशी व्यापार की स्थिर वृद्धि और गुणवत्ता को बढ़ावा देने का बड़ा विश्वास है और वह अधिक व्यापारिक साझेदारों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना और विकास के अवसरों को साझा करना चाहता है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/