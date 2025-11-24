अन्तरराष्ट्रीय

चीनी विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित

Nov 24, 2025

बीजिंग, 24 नवंबर (आईएएनएस)। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की चर्चा में माओ निंग ने कहा कि तीनों पक्ष, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, 10वें त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की तारीख पर आम सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं।

चीन के थाइवान मुद्दे पर जापानी नेता की हालिया गलत टिप्पणियों ने त्रिपक्षीय सहयोग की नींव और माहौल को नुकसान पहुंचाया है, जिससे वर्तमान में त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करना असंभव हो गया है।

जापान के रक्षा मंत्री ने 23 नवंबर को रयूकू द्वीप समूह स्थित एक आत्मरक्षा बल अड्डे के दौरे पर कहा कि जापान निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस अड्डे पर मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइलें तैनात करेगा।

रिपोर्ट में बताया गया है कि यह अड्डा चीन के थाइवान क्षेत्र से केवल 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी चर्चा में माओ निंग ने कहा कि चीन के थाइवान क्षेत्र से सटे दक्षिण-पश्चिमी द्वीपों पर जापान द्वारा आक्रामक हथियारों की तैनाती क्षेत्रीय तनाव पैदा करने और सैन्य टकराव भड़काने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की थाइवान के बारे में गलत टिप्पणियों के साथ, यह कदम बेहद खतरनाक है और पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 30वें सम्मेलन (सीओपी30) की चर्चा में, माओ निंग ने कहा कि इस सम्मेलन ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एकजुट होने और सहयोग करने के दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित किया, तथा अगले दशक में कन्वेंशन और इसके पेरिस समझौते के पूर्ण, प्रभावी और निरंतर कार्यान्वयन में निश्चितता का संचार किया।

वियतनाम में हाल ही में कई तूफान आए हैं, जिससे मूसलाधार बारिश और बाढ़ आई है, जिससे लोग हताहत हुए हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसकी चर्चा में माओ निंग ने कहा कि मानवीय कारणों और वियतनामी लोगों के प्रति मित्रता के कारण, चीन वियतनाम को नकद सहायता प्रदान करेगा। हमारा मानना है कि वियतनामी पार्टी और सरकार के नेतृत्व में, आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोग निश्चित रूप से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करेंगे और जल्द ही अपने घरों का पुनर्निर्माण करेंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

