अन्तरराष्ट्रीय

चीनी विदेश मंत्री वांग यी की सीरियाई समकक्ष से वार्ता, आतंकवाद-विरोधी सहमति पर दिया बल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 18, 2025, 04:37 AM

बीजिंग, 17 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को राजधानी पेइचिंग में सीरिया की अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री असाद अल-शिबानी के साथ बैठक की। इस द्विपक्षीय वार्ता में, विदेश मंत्री वांग यी ने पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक संगठन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह के रूप में पहचाने जाने की बात कही।

चीनी विदेश मंत्री ने सीरियाई पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित करने के संकल्प की सराहना की कि उसकी भूमि का उपयोग चीन के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी इकाई द्वारा नहीं किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीरियाई पक्ष इस संबंध में प्रभावी कार्यान्वयन उपायों को लागू करेगा, ताकि द्विपक्षीय संबंधों के सुचारु विकास में सुरक्षा संबंधी बाधाओं को दूर किया जा सके।

वांग यी ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन सीरिया में शीघ्र शांति स्थापना का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि सीरिया की प्रक्रिया सीरियाई लोगों के नेतृत्व में और उनके स्वामित्व वाली होनी चाहिए, जिसमें समावेशी संवाद, सुरक्षा और विकास का समन्वय, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सक्रिय एकीकरण शामिल है। उन्होंने एक राजनीतिक संवाद के माध्यम से ऐसी राष्ट्र-निर्माण योजना तैयार करने का आह्वान किया जो सीरियाई लोगों की इच्छाओं के अनुरूप हो।

बदले में, सीरियाई विदेश मंत्री असाद अल-शिबानी ने स्पष्ट किया कि सीरिया 'एक चीन सिद्धांत' का दृढ़ता से पालन करता है और किसी भी ताकत का विरोध करता है जो इस सिद्धांत को नष्ट करने का प्रयास करती है। उन्होंने चीन द्वारा अपने मूलभूत हितों की रक्षा करने के प्रयासों को अपना पूर्ण समर्थन दिया। मंत्री शिबानी ने चीन की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लेने और हर प्रकार के आतंकवाद का विरोध करने की सीरिया की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने पुष्टि की कि सीरिया किसी भी इकाई को अपनी भूमि का उपयोग चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए करने की अनुमति नहीं देगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...